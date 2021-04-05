«Стрижи» в небе, «Тайфун» на земле и вакцинация для всех участников: Парад Победы вышел на старт

Чем же будет интересен Парад Победы 2021 года? Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А знаете ли вы, что на подмосковном полигоне Алабино есть своя... Красная площадь? Да-да, по размерам абсолютно такая же, как у стен Кремля. Но вместо брусчатки: она выложена бетонными плитами. Вот на ней и состоялась первая совместная тренировка пеших расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ну и чем же будет интересен грядущий Парад Победы?

КТО В СТРОЮ?

Пешая колонна сформирована из 37 парадных расчётов. В их составе - офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов и участники Всероссийского движения «Юнармия». Есть и представители других силовых ведомств и казачьего войска.

Пока же парадные расчеты воспитанников суворовских, нахимовского, кадетского и Всероссийского детско-юношеское военно-патриотическое общественного движения «Юнармия» проводят тренировки в пунктах дислокации и будут привлечены к ночным тренировкам на Красной площади.

Численность пешей колонны - более 12 тысяч военнослужащих. Военнослужащие парадных расчетов проведут 12 совместных тренировок на алабинской "красной площади".

По Красной площади пройдет расчет женщин-военнослужащих Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДАМЫ, ВЫШЕ НОЖКИ!

В этом году впервые пройдет парадный расчет военной полиции из Центрального военного округа.

А парадный расчет женщин-военнослужащих представят курсанты и слушатели Военного университета, Военной академии связи имени Маршала Советского Союза С.М.Буденного, филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В.Хрулева, Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского и Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

БРОНЯ И РАКЕТЫ

В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники.

Пять типов танков принимают участие в тренировках: исторические, современные и перспективные образцы. Расчеты легендарных танков Т-34 традиционно возглавят механизированную колонну. Современная линейка танков представлена боевыми машинами: Т-72Б3М, Т-80 БВМ и Т-90М «Прорыв», перспективная – танком Т-14.

В составе мехколонны включены также пять типов бронеавтомобилей повышенной защищённости семейства «Тайфун», причем образец «Тайфун-ПВО» по Красной площади пройдет впервые.

В состав механизированной колонны включено более 190 образцов военной техники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Боевые машины для мотострелковых подразделений представлены современными БМП-3 и БМП-2 с боевым отделением «Бережок» и перспективной БМП «Курганец-25».

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», самоходная гаубица МСТА-С и межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ» представят вооружение ракетных войск и артиллерии.

Современные зенитные ракетные комплексы средней и малой дальности «Бук-М3» и «Тор-М2» представят вооружение войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» и зенитная ракетная система «С-400» представят оборонительные противовоздушные комплексы Воздушно-космических сил.

Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка». В состав механизированной колоны включены также расчеты модернизированной тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А, боевые машины инженерной системы дистанционного минирования, пусковые установки ракетного комплекса «Ярс», бронетранспортеры БТР-82А, в том числе перспективный колесный бронетранспортер на платформе «Бумеранг», бронеавтомобили военной полиции и войск Национальной гвардии.

В составе парадного строя авиации будут задействованы пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КРЫЛЬЯ НАД КРЕМЛЕМ

В составе парадного строя авиации будут задействованы пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» на самолётах Су-30см и МиГ-29, «Беркуты» на вертолётах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев

Ту-160 и Ту-95мс, самолётов военно-транспортной авиации Ил-76, истребителей Су-35с, бомбардировщиков Су-34, Су-24м, вертолётов Ми-26, Ми-8, Ка-52 и других типов авиационной техники.

Завершали авиационную часть экипажи самолётов МиГ-31к и Су-57,

а также три группы самолётов – «тактическое крыло» Липецкого авиацентра, «кубинский бриллиант» и шесть штурмовиков Су-25, которые окрасят небо в цвета российского флага.

Все полеты выполнялись на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час.

Весь личный состав парадных расчетов прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КОВИД НЕ ПРОЙДЕТ

Весь личный состав парадных расчетов прошел в добровольном порядке полный курс вакцинации от новой коронавирусной инфекции Covid-19.

Подразделений войск радиационной и химической защиты ежедневно проводят дезинфекцию парадной площадки (перед тренировками), военной техники механизированной колонны и всех транспортных средств, задействованных для доставки парадных расчётов.