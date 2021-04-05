Александр Соболев забивает - футболка дорожает

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев выставил на аукцион свою футболку, в которой он забил первый мяч в официальных матчах за национальную команду. Случилось это в отборочном матче ЧМ-2022 против Мальты, где Саша закрепил победу нашей команды - 3:1.

Напомним, что первый свой мяч за сборную Соболев забил еще осенью в ворота сборной Швеции (1:2). Но тот матч был товарищеским, или контрольным, как говорит Черчесов.

«…Такую важную футболку, с росписями всех футболистов, я хочу выставить на благотворительный аукцион. Все собранные от продажи средства будут направлены в фонд, который помогает детям с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Аукцион закончим 5 апреля в 21.00

Стартовая цена лота 30.000 », - написал в субботу в Инстаграм Соболев.

Вскоре появился первый покупатель – вратарь «Спартака» Артем Ребров сразу поднял цену до 100 000 рублей.

Но на следующий день его перебил один из болельщиков – 150 000 тысяч!

А потом в торгах наступил перерыв. Болельщики прильнули к телевизорам, ведь в воскресенье вечером играли «Ростов» и «Спартак». Символично, что главным героем этого матча стал как раз Соболев, который сначала сделал счет 2:2, а потом и вывел свою команду вперед. «Спартак» победил со счетом 3:2 и вышел на второе место в турнирной таблице.

А футболка бомбардира продолжала дорожать.

180 тысяч – предложил один фанат.

190 000 – перебил другой.

Словом, к вечеру понедельника футболка подорожала от первоначальной цены почти в шесть раз. Интересно, а за сколько Соболев сможет продать свою спартаковскую форму, в которой он забивал «Ростову»?