Машина блогера Эдварда Била до ДТП в центре Москвы сбила человека

«Комсомольская Правда» узнала историю роскошного синего Audi RS6, который с 2015 года перепродавали пять раз Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Недавняя резонансная авария на Садовом кольце обрастает новыми деталями. Напомним, синий Audi RS6 утром 1 апреля на большой скорости выскочил на встречную полосу протаранил несколько машин. Сидевшая за рулем одного из автомобилей женщина оказалась зажата грудой металла. Чтобы спасти ее, спасателям пришлось резать корпус. 35-летнюю Марию Артемову, маму двоих маленьких детей, увезли в реанимацию с открытыми переломами ног и повреждением внутренних органов. Позже стало известно, что она в коме. Как заявил «КП» ее адвокат Андрей Князев, состояние женщины врачи оценивают, как стабильно тяжелое.

Известно, что за рулем Audi сидел 25-летний Эдвард Бил, успешный блогер из Ютюба (более 4,3 млн подписчиков), который до этого не раз шокировал публику «шашечками» на дорогах на огромной скорости и уничтожением на камеру дорогих тачек стоимостью в миллионы рублей.

Столичный Департамент транспорта сообщил, что тот самый синий спорткар в январе текущего года был снят с учета (Бил купил эту машину у друга) и с тех пор ездил как бы без официального владельца. За три месяца машина «нахватала» более 560 штрафов за превышение скорости. Но если в базе нет владельца, получается, что штрафы никому не поступали и никем не оплачивались. Увы, некоторые водители не спешат ставить купленные авто на учет под своим именем как раз чтобы избегать штрафов.

«Комсомольской Правде» удалось выяснить судьбу синего Audi, который серьезно пострадал во время аварии и теперь (между прочим) стоит на штрафстоянке ГИБДД рядом с машиной Михаила Ефремова.

«Я ПРОДАЛ МАШИНУ»

У кого Бил купил машину, стало известно почти сразу после ДТП. На месте аварии почти сразу появился друг водителя Максим Кошелев, он же блогер Максим Кинг. На обочине Садового он, растерянный, заявил журналистам:

- Это моя машина, я дал ее другу.

Потом записал для соцсетей видео, в котором уточнил:

- Я продал эту машину, она ко мне не имеет отношения.

Один из популярных автомобильных сервисов предоставляет услугу - здесь можно заказать отчет об истории машины, указав ее номер. Изначально мы надеялись найти машину, которой на самом деле принадлежали номера Audi. Ведь если Бил гонял на авто с подложными номерами, значит во Вселенной должен быть человек, которому этот номер принадлежит на самом деле? Ведь, насколько известно, липовые номера очень часто - так называемые дубли, которые делают с реальных номеров из других регионов. То есть, где-нибудь в Красноярске ездит старенький «Москвич» с оригинальным номером, а в условном Санкт-Петербурге - крутой импортный внедорожник с точно таким же номером, дубль. И штрафы за нарушения внедорожника в таком случае вполне могут отсылаться ничего не подозревающему хозяину «Москвича»…

Недавняя резонансная авария на Садовом кольце обрастает новыми деталями. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Но в истории с машиной Эдварда Била все оказалось не так.

Госномер Т044МС31 (31 - код Белгородской области) действительно висит на синем Audi RS6. Видимо, речь все-таки идет о том, что после покупки машины блогер не спешил вставать на учет. Чтобы не платить штрафы.

Хотя по закону новый владелец обязан встать на учет в течение 10 суток после сделки по покупке машины. Правда, конкретно для миллионера Била это так себе страшное наказание. Нарушителя за такие проделки могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или, в крайнем случае, лишить прав на 3 месяца. Таков закон.

ПОПЫТКА НОМЕР ШЕСТЬ

Но вернемся к машине.

Согласно ПТС (паспорту техсредства), иномарка была выпущена в 2015 году и на сегодня сменила уже пятерых владельцев. Эдвард Бил - шестой. А авария в центре Москвы - уже третье ДТП с участием этого автомобиля.

Интересно, что каждый предыдущий владелец избавлялся от этого Audi RS6 в течение примерно года. А еще машина знатно попутешествовала по стране - до «москвича» Била ею владели жители Екатеринбурга и Белгорода.

В 2018 году спорткар попал в первое ДТП - в Свердловской области. Сидевший за рулем водитель, сдавая назад, стукнул припаркованную на обочине машину. Ремонт заднего бампера, багажника и сидений обошелся в 400 тысяч рублей.

После этого иномарку выставили на продажу за 4,9 млн рублей. Спустя несколько недель она уехала в Белгород. Там в ноябре 2019-го Audi RS6 сбил пешехода. О судьбе пострадавшего ничего неизвестно. В отчете указывается, что машина получила легкие повреждения переднего бампера и капота. Но при этом ремонт стоил 700 тысяч рублей.

Сразу после этого синий спорткар был выставлен на продажу за 4,1 млн рублей. В январе 2020 года его и приобрел блогер Макс Кинг, он же Максим Кошелев.

«ЧУВСТВУЮ СЕБЯ КОРОЛЕВСКИМ ПОСЛОМ»

Наши попытки связаться с Кошелевым успехом не увенчались. Если проданная им машина три месяца нещадно нарушала правила, часть полученных ею штрафов должны были прилететь предыдущему владельцу? Ответа пока нет.

Не хочет общаться с журналистами и директор Эдварда Била, гражданин Беларуси Влад Кертиев. Зато у него в Инстаграме обнаружилась интересная фотка. Влад стоит на дороге у «Мерседеса» S-класса, разглядывая длинную ленту полученных штрафов.

«Выписали штрафов столько, что чувствую себя королевским послом какой-то там династии», - написал господин Кертиев.

Возможно, у них, у блогеров, это «семейное»…

Известно, что за рулем Audi сидел 25-летний Эдвард Бил Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

КСТАТИ

Сколько штрафов не заплатил Эдвард Бил или какой-то другой водитель Audi

Департамент транспорта насчитал за синим Audi Эдварда Била в общей сложности 566 случаев превышения скорости. (То, что за рулем всегда сидел именно блогер, вряд ли кто-то сможет доказать). При этом в ведомстве дали весьма подробный расклад, благодаря которому можно посчитать всю сумму неуплаченных штрафов.

Итак, считаем.

245 превышений скорости на 20-40 км/час умножаем на 3 тыс. рублей (размер штрафа, действующий с начала 2021 года, ранее были в несколько раз меньше) = 735 тыс. рублей.

104 превышения на 40-60 км/час по 4 тыс. рублей = 416 тыс.

48 превышений на 60-80 км/час по 5 тыс. рублей = 240 тыс.

23 превышения на 80 км/час по 10 тыс. = 230 тыс.

Итого получается: 1 млн 621 тысяча рублей.

И это уже не говоря о том, что превышение скорости на 60 километров в час три и более раз - это автоматическое лишение прав на 1,5 года.

Напомним, глава московского Дептранса Максиму Ликсутов попросил прокурора Москвы взять расследование по аварии с участием блогера под личный контроль. А еще - проверить, не специально ли Эдвард Бил не ставил машину на учет, чтобы гонять по столице, нарушать правила, но при этом не получать штрафы?