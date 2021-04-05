«Модный конфуз»: Анита Цой и Ксения Собчак выбрали одинаковые платья для музыкальной премии

Анита Цой в том самом платье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На одной из музыкальных премий, которая отгремела в столице в минувшие выходные, стилисты подпортили настроение Ксении Собчак, которая вместе с Филиппом Киркоровым вела церемонию.

На красную дорожку Ксюша вышла в сетчатом платье ярко-салатового цвета, которое просвечивало чёрное сексапильное боди. Этот эффектный и провокационный наряд выгодно демонстрировал стройную фигуру Собчак.

Ксеия Собчак и Филипп Киркоров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Однако появление на дорожке певицы Аниты Цой, которая тоже сногсшибательно выглядела в платье-кимоно цвета фуксии, раздосадовало Ксению.

Как выяснилось позже, для ведения церемонии у Собчак в гримерке висело на вешалке точно такое же платье. Из-за чего Ксюше пришлось экстренно искать новый наряд.

Анита Цой в платье-кимоно Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Я даже не в курсе была. У меня подбором нарядов занимается стилист. Он-то как раз и брал это платье в компании, которая подбирала образы для Ксении Собчак. А я ещё была удивлена, почему Ксения так изумлённо разглядывала меня на красной дорожке. У неё на лице не было приятных эмоций.

Для ведения церемонии Ксении Собчак пришлось надеть другое платье. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Я сначала подумала, что это в мой адрес. Но после ковровой дорожки ко мне подошёл директор Собчак, рассказал, что Ксения в этой же компании брала платье для ведения церемонии. И чуть позже мы обсудили этот конфуз с Ксенией, позвонили в эту компанию, поскольку с их стороны было некорректным предоставлять на одно мероприятие два одинаковых наряда. Хорошо, что Ксюша большой профессионал и взяла запасное платье. А так мы бы с ней точно были бы на хайпе, - смеётся в разговоре с "КП" Анита Цой.