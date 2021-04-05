Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

ОБЕСПЕЧИТЬ ОПЕРЕЖАЮЩИЙ РОСТ ЗАРПЛАТ

Кабинету министров совместно с губернаторами поручено подтянуть отстающие регионы, как сказано в документе, «с уровнем социально-экономического развития ниже среднероссийского». И тут же президентом прописано, как будут оценивать выполнение этого поручения: по «достижению конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения». То есть, в бедных регионах зарплаты должны расти быстрее. И докладывать об итогах этой работы премьеру Михаилу Мишустину и губернаторам предписано раз в полгода. Первый доклад — уже к 1 июля 2021-го.

ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ ВЕТЕРАНА — 5 ЛЕТ КОЛОНИИ

Подписан и закон, по которому за публичное отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, за распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне, за осквернение символов воинской славы и за публичное унижение ветеранов грозит наказание — до 3 лет колонии или штраф до 3 млн. рублей.

А за то же преступление (да-да, теперь это преступление, а не административный проступок!), совершенное группой по сговору или с использованием СМИ и Интернета, - до 5 лет колонии или штраф до 5 млн. рублей.

ДВА СРОКА ПРЕЗИДЕНТА ТЕПЕРЬ БЕЗ «ПОДРЯД»

Завизировал президент и не менее важный закон и о том, кто в России может быть главой государства. Это человек не моложе 35 лет, не менее 25 лет проживающий в стране и никогда не имевший гражданства (вида на жительство) другого государства. Так же президентом не может быть уже занимавший этот пост 2 срока. Слово «подряд», как это было в предыдущей редакции, вычеркнуто. Однако это положение не распространяется на лицо, занимавшего пост президента до вступления поправки в силу.

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