Немецкие врачи заявили о первом в мире случае, когда вакцинированный стал суперраспространителем ковида

В Германии после прививки COVID-19 человек оказался заразным Фото: REUTERS

В больнице Св. Елизаветы и Св. Барбары немецкого города Галле произошла вспышка ковида. О точном количестве заболевших не сообщается, однако медицинский директор больницы Хенрик Лидтке рассказал журналистам, что было проведено эпидемиологическое расследование, которое показало: источником заражения стал один конкретный человек. В эпидемиологии таких называют суперраспространителями (superspreaders). В Галле эту роль выполнила предположительно сотрудница клиники (персональные данные не разглашаются). Коронавирус от нее подхватили и медики, и некоторые пациенты.

Случай был бы, увы, привычным в наши пандемийные времена, если бы не одно примечательное обстоятельство. Женщина получила обе дозы антиковидной вакцины, и у нее были отрицательные результаты экспресс-теста на SARS-CoV-2. Название вакцины не уточняется. Известно, что в Германии применяются две прививки - британская от фармкомпании AstraZeneca и немецко-американская Pfizer/BioNTech.

Жительница Галле, невольно ставшая суперраспространителем ковида, сама не имела ни малейших симптомов, чувствовала себя хорошо, уточнил доктор Лидтке. В ходе эпидрасследования ее анализы проверили ПЦР-тестами с количественным определением вируса. Результат ошеломил: он показал у вакцинированной «чрезвычайно высокую вирусную нагрузку», сообщил директор больницы. В том числе поэтому женщина не просто «поделилась» инфекцией с двумя-тремя людьми из ближнего окружения, а смогла заразить большее количество. Хенрик Лидтке отметил, что, скорее всего, у нее британский вариант коронавируса, который преобладает в городе. Данные еще будут уточняться.

Педантичные немцы немедленно извлекли уроки из произошедшего.

- Во-первых, мы очередной раз убедились, что вакцинация работает: привитая женщина не заболела несмотря на высокую вирусную нагрузку, подчеркнул Лидтке.

- Во-вторых, не стоит расслабляться. «С начала кампании по вакцинации мы не предпринимали никаких мер гигиены для привитых людей, потому что не были уверены, могут ли они передавать вирусы. Однако теперь мы должны учитывать это в наших мерах защиты», - заявил директор больницы.

Прививка не гарантирует на 100%, что вы не заразитесь ковидом. Фото: REUTERS

ОТ ЧЕГО НА САМОМ ДЕЛЕ ЗАЩИЩАЕТ ПРИВИВКА

Разработчики всех без исключения вакцин говорят в один голос: прививка не гарантирует на 100%, что вы не заразитесь ковидом. Ее главная задача - спасти от тяжелой формы болезни, смертельно опасных осложнений. Однако о том, насколько активно заразившиеся после вакцинации могут передавать инфекцию другим, известно меньше.

- По данным из Израиля с его общенациональной вакцинацией подтверждается, что, безусловно, некий процент передачи COVID-19 происходит от привитых людей, - отмечает медицинский директор больницы Св. Елизаветы и Св. Барбары в Галле Хенрик Лидтке. Компания Pfizer сообщала, что согласно исследованиям ее вакцина защищает не только от тяжелых форм болезни, но и от бессимптомного носительства на 94%. Но даже это означает, что как минимум 6 привитых из 100 человек могут заразиться и способны передавать вирус, поясняет эксперт.

В какой степени защищает от бессимптомной формы и, соответственно, заражения окружающих «Спутник V», на сегодня подтвержденных данных нет. В ходе клинических исследований проверялась способность прививки спасать именно от тяжелых осложнений ковида. При этом около 8% вакцинированных в любом случае находятся в зоне риска заражения, напомнил на днях директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Прививка исключает у них опасные осложнения, подчеркнул академик. В то же время можно предположить, что эти 8 человек из 100 способны передавать инфекцию в случае своего заражения. Однако суперраспространителями даже при самом «удобном» стечении обстоятельств станут, к счастью, далеко не все из них.

КТО ЗАРАЗНЕЕ?

Вопрос об активности выделения вируса у зараженных привитых людей специально был изучен при исследованиях эффективности британской вакцины от компании AstraZeneca. Исходя из этих данных, случай немецкой женщины-суперспредера с высокой вирусной нагрузкой можно назвать скорее уникальным, чем распространенным. Вот, какие данные получили английские исследователи:

- люди, подхватившие коронавирус после вакцинации, как правило, менее заразны, чем невакцинированные больные;

- привитые пациенты с бессимптомным носительством ковида в большинстве случаев менее заразны, чем вакцинированные, у которых встреча с вирусом привела к появлению каких бы то ни было симптомов;

- вакцина от AstraZeneca слабо защищает от бессимптомного ковида с низкой вирусной нагрузкой (то есть практически не заразного). Зато от бессимптомного носительства с активным выделением вируса прививка защищает ощутимо лучше (примерно 50% случаев).

При этом, конечно, говорить о высокой эффективности профилактики именно бессимптомного ковида у вакцинированных этим препаратом не приходится, признают эксперты.

Привитые пациенты с бессимптомным носительством ковида в большинстве случаев менее заразны, чем вакцинированные Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ

Почему антитела после прививки не спасают от заражения

Если у вакцинированного человека происходит тесный контакт с инфицированным, то какое-то количество вируса попадает на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. В этом случае в течение какого-то небольшого периода времени привитый может быть распространителем инфекции, пояснил «КП» главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. «То есть сам человек серьезно не заболеет, потому что вирус у него нейтрализуется антителами при попадании в кровь, но недолгое выделение вирусных частиц со слизистых оболочек носа и ротоглотки возможно», - рассказал Чуланов.

- Случаи так называемых прорывных инфекций у вакцинированных (то есть заражений и заболеваний. - Ред.) это вполне ожидаемая часть любого процесса вакцинации, - добавляет заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. По мнению эксперта такие «прорывы» иммунной защиты возможны, в частности, при значительных мутациях вируса, когда он начинает уходить от антител, выработавшихся после вакцинации. А также при очень мощной вирусной нагрузке - скажем, если привитый человек оказывается в окружении больных длительное время без средств индивидуальной защиты.

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Как уберечься

Пока не закончена массовая вакцинация, не появился коллективный иммунитет и все шире распространяются коронавирусные штаммы-мутанты, всем нам без исключения нужно соблюдать такие правила, подчеркивают эксперты:

- обязательно надевать маски или респираторы в людных местах,

- стараться соблюдать дистанцию полтора-два метра от окружающих,

- использовать антисептики, чаще мыть руки с мылом,

- перед посещением непривитых пожилых родственников обязательно проверяться на выделение вируса (ПЦР-тест или тест на антигены SARS-CoV-2). Или же не снимать маску при общении с ними. Ну а самое эффективное - поскорее убедить ваших родителей, бабушек и дедушек вакцинироваться от ковида.

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