Опрос: зарплата руководства более интересна россиянам, чем зарплата коллег Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заработная плата руководителей более интересна для работающих жителей России, чем доходы коллег. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob, которые есть в распоряжении сайта kp.ru.

По информации опроса, 35 процентов россиян знают размер дохода всех коллег, с которыми они работают, а 45 процентов информированы о зарплатах лишь некоторых из сослуживцев. Уровень заработной платы начальников известен 38 процентам работающих жителей страны.

Около 44 процентов опрошенных сообщили, что хотели бы знать, сколько зарабатывает руководство. При этом только 24 процента респондентов хотели бы узнать уровень дохода коллег.

Опрос также показал, что за пять лет осведомленность о зарплатах коллег и руководства в России стала ниже. Информация о заработных платах открыта лишь в каждой пятой российской компании. По сравнению с аналогичным исследованием 2016 года, меньшее количество россиян сегодня осведомлены о зарплатах на своей работе. Так, пять лет назад 41 процента сотрудников был в курсе доходов всех коллег, а данные о зарплате начальников знали 43 процента опрошенных.

Если зарплату руководителей хотело бы знать то же количество сотрудников (44 процента сегодня и 43 процента пять лет назад), то интерес к зарплатам коллег значительно упал, отмечается в исследовании.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов населения и инвестиций в основной капитал в «отстающих» регионах государства.