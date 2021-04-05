Голые в Дубае: Зачем девушки из бывшего СССР едут отрываться в страну шариата

Среди 12 девушек, задержанных в Дубае за эротическую фотосессию нет гражданок России. Фото: Shutterstock

Среди 12 девушек, задержанных в Дубае за эротическую фотосессию на балконе небоскреба, нет гражданок России. Это важное уточнение от нашего генерального консульства не делает всю историю менее скандальной.

Во-первых, организатором всего действа выступил все-таки россиянин — он задержан и объясняется сейчас с дубайской полицией. А во-вторых, все девушки так или иначе с просторов бывшего СССР: МИД Украины сообщает, что 11 из задержанных — гражданки Украины.

Та самая скандальная фотосессия на балконе небоскреба. Фото: СОЦСЕТИ

Но зачем ехать туда, где даже целоваться на людях запрещено законом, чтобы устраивать там такие пикантные сцены? По официальной информации, фотосессия была частью рекламной компании израильского сайта для взрослых. Но неужели ее не могли снять в любом другом городе?

- Спрос рождает предложение. В Дубае много богатых мужчин, которые относятся к иностранным девушкам, скажем так, без должного пиетета, - рассказал kp.ru на условиях анонимности один из модельных агентов, занимающихся отправкой девушек модельной внешности за рубеж. - Речь не идет о чем-то ужасном, просто состоятельные люди не против развлечься, а девушки — подзаработать. За неделю в Дубае можно получить несколько тысяч долларов — в зависимости от взыскательности вкуса клиента и, скажем так, дополнительных услуг, которые готова оказывать девушка.

Многие европейские СМИ напрямую называют Дубай мировой столицей секс-туризма. Фото: REUTERS

Требования для такой работы небольшие — совсем не обязательно ходить по подиуму в Chanel или Gucci.

- Их по привычке называют моделями, но это просто девочки, которые красиво фоткаются в инстаграм, - говорит собеседник kp.ru. - Для нашего бизнеса это и благо, и проклятие. Теперь легко найти новые лица: если девочка выкладывает на всеобщее обозрение фото, где на ней одни только микро-трусики, вероятно, она не будет против за достойное вознаграждение пойти на близость. Но ведь все эти фото в соцсетях обработаны в программах и приложениях, иной раз девочку в реальности узнать невозможно. У меня пару раз было такое, что я девиц разворачивал уже в аэропорте, когда они должны были вылетать к клиенту.

Многие европейские СМИ напрямую называют Дубай мировой столицей секс-туризма. Дело в том, что власти ОАЭ смотрят на этот бизнес сквозь пальцы. Мол, главное, чтобы соблюдались нормы приличия, а что уж там творится в гостиничных номерах — дело десятое.

Специфическая слава Дубая приводит к тому, что инциденты с полуголыми — а иногда и полностью обнаженными — девушками тут не такая уж и редкость, как можно было бы подумать про мусульманскую страну.

Уже в этом году был скандал с фотосессией модели журнала Playboy из Бразилии Луаны Сандиен. И это при том, что девушка снималась в пустыне, подальше от глаз людских. Конечно, нужно иметь немало смелости, чтобы устроить эротическую фотосессию в стране, где за пребывание на улице топлесс дают тюремный срок. Но модель объяснила многочисленным критикам: мол, я же рукой прикрылась, чего вы возмущаетесь.

Скандалы с откровенными фотосессиями в Дубае - не редкость. Фото: Shutterstock

Красотка отделалась только возмущенными комментариями в соцсетях (ну и еще парочкой пожеланий отправиться поскорей в ад, где ей, по мнению местных жителей, самое место). А вот для другой молодой девушки ссора с соседками закончилась 10 годами тюремного срока. А все потому что начала раздеваться прямо перед прибывшими на зов соседок полицейскими. То ли пьяная была (дубайские СМИ о таком не пишут, употребление алкоголя тоже преступление), то ли такой протест.

Кстати, обнаженная мужская плоть у местной Фемиды такого интереса не вызывает. В прошлом году арабский коллега посылал американке, приехавшей работать в Дубай, фото своих гениталий. Для той такое письмо в рабочей почте стало неприятным сюрпризом, и девушка в сердцах ответила, что отправитель письма «грязное животное». Тот, натурально, обиделся и написал заявление об оскорблении. Американке грозило 2 года тюрьмы, но когда о суде узнали западные СМИ, ее оправдали.