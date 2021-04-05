Нотариус не смог вспомнить, при каких обстоятельствах он передал имущество Баталовых Наталье Дрожжиной

Наталья Дрожжина подала иск к Марии Баталовой. Фото: Иван ВИСЛОВ

Напомним, суть этой скандальной истории: 85-летняя вдова и дочь Алексея Баталова обманным путем лишились доли в четырехкомнатной элитной квартире напротив Кремля, помещения под мастерскую, двухкомнатной квартиры в центре Москвы и еще крупной суммы денег. Обвиняемыми по делу о мошенничестве проходят супруги Михаил Цивин и Наталья Дрожжина, которой по договору ренты перешло имущество Баталовых.

Но сегодня в суде рассматривалось не уголовное, а гражданское дело.В начале этого года Наталья Дрожжина подала иск к Марии Баталовой. Она через суд пытается расторгнуть договоры ренты , поскольку "не может выполнять свои обязательства и перечислять Марии деньги". Дрожжина хочет принудительно вернуть Марии имущество. Но, по ее словам, Баталовы отказываются принимать квартиры обратно.

Вдова и дочь Алексея Баталова Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Адвокаты Баталовых говорят, что от квартир никто не отказывается, просто договоры ренты они считают недействительными. Раз договоры недействительные, то и расторгать нечего. Это юридическая казуистика не имеет отношения к уголовному делу о мошенничестве. Его расследование продолжается. У следствия по-прежнему много вопросов. Квартиры, которые Баталовым не мытьем, так катаньем обязательно вернут, хотя бы никуда не исчезали, как дым в трубу, а вот деньги со счетов Гитаны Аркадьевны и Марии пропали.

Наталью Дрожжину и Михаила Цивина на заседание по гражданскому делу не пригласили. Они придут в следующий раз. Согласно постановлению суда по уголовному делу, Гитана Аркадьевна и Мария Баталова не могут встречаться с Цивиным и Дрожжиной. Поэтому их «сепарировали» по разным заседаниям. 5 апреля в Замоскворецком суде были Мария и Гитана Аркадьевна. Чтобы Мария могла отвечать на вопросы и защищать свои интересы, на заседание принесли два ноутбука и специальное устройство на голову, обеспечивающее техническое поддержку для больного ДЦП (Мария инвалид детства).

Наталью Дрожжину и Михаила Цивина на заседание по гражданскому делу не пригласили. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Но ни Мария, ни ее мама Гитана Аркадьевна стали героями заседания. «Гвоздем программы» был нотариус Дмитрий Бублий. Все внимание суда, свидетелей, адвокатов сосредоточилось на нем. Бублий заключил те самые злополучные договоры ренты, по которым имущество Марии Баталовой отошло Дрожжиной. Неудивительно, что у судьи возникли вопросы, как это было, при каких обстоятельствах...

- Судья попыталась узнать, приезжал ли Дмитрий Бублий домой к Баталовым на подписание договоров или не приезжал, - рассказала kp.ru представитель Марии Баталовой Татьяна Киреенко. – Однако Дмитрий Станиславович почему-то решил, что он может воспользоваться 51-й статьей Конституции и не свидетельствовать против себя. Судья ему разъяснил уголовную ответственность за отказ от дачи показаний в качестве свидетеля. Да и он сам это понимает – все-таки юрист… Ему разъяснили, что его спрашивают не как частное лицо, а как спецсубъект Российской Федерации, который действует от имени РФ. Судья попросил его ответить, какие сделки с имуществом Марии Баталовой он совершал от имени Российской Федерации? Но Бублий и на это отказался отвечать. Более того, он не ответил, видел ли он Марию Баталову раньше, обращалась ли она к нему за оказанием нотариальных действий. В течение всего заседания суд просил Бублия не препятствовать выяснению истины. Было потрачено много времени и сил. Но Дмитрий Станиславович – кремень - ни на один вопрос не ответил, даже на вопросы адвокатов Дрожжиной...

- Защитники Натальи Дрожжиной по-прежнему надеются на мирное решение спора. Это еще возможно?

- К сожалению, при возбуждении уголовного дела мировое соглашение не предусмотрено законодательством. Когда в гражданском суде адвокаты Дрожжиной предложили нам мировое соглашение, даже судья на эмоциях высказалась: какое может быть соглашение, когда уже прокуратура вышла с иском? (прокуратура самостоятельно обратилась в суд с иском в интересах Марии Баталовой – Ред.). Мировое соглашение можно было заключить на определенном этапе, но этот этап пройден безвозвратно. Не потому, что мы не хотим. Или Гитана Аркадьевна кровожадный человек. Нет. В самом начале, еще до подачи заявления в МВД по ЦАО мы связывались с Михаилом Цивиным, просили о встрече, хотели решить вопрос мирно. Цивин не шел на контакт. Еще летом через следователя пытались достучаться до него, объясняли, что отъем имущества, подтвержденный документально, это очень серьезно, чревато последствиями. Цивин как юрист должен это понимать. Но нам отвечали, что все имущество теперь принадлежит им, то есть Цивину и Дрожжиной, и они будут биться за него до конца. Еще в сентябре, когда возбудили уголовное дело, Цивин и Дрожжина отказывались от мирового соглашения. Они как питбули вцепились в эти квартиры. А теперь как баржа с утюгами идут ко дну. То, что сейчас они согласились передать имущество, это не мировое соглашение, а вынужденная цепочка обстоятельств, которая их подвела к такому решению.

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