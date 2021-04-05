Турция строит дублер Босфора. Чем это грозит России

Турция контролирует проливы из Черного в Средиземное море Босфор и Дарданеллы. Фото: REUTERS

Еще десять лет назад, бывший тогда премьер-министром Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах реализации, как он выразился, «сумасшедшего проекта» - строительства канала-дублера пролива Босфор. С тех пор, уже став президентом страны, он несколько раз заявлял о предстоящем начале работ по строительству канала «Стамбул», но каждый раз планы откладывались.

Но на этой неделе правительство Турции утвердило соответствующий проект, оцениваемый примерно в 10-15 миллиардов долларов (сумма, превышающая затраты по реализации «Северного потока-2»). Он сможет приносить стране доход от 6 до 8 миллиардов в год.

В ответ на судьбоносное решение, которое, несомненно, лежит в русле проекта возрождения «Великой Турции», 103 отставных турецких адмирала подписали письмо с протестом против строительства нового канала. Когда военные, пусть и отставники, выступают в жанре коллективного письма, власти воспринимают это как признак грядущего военного переворота. Последняя попытка которого в Турции была подавлена, и весьма жестоко, пять лет назад.

Десятерых отставников-адмиралов в понедельник уже арестовали. Еще несколько вызваны в прокуратуру для дачи показаний. За остальными, надо полагать, придут позже, ну а тех, кого уже надо носить на руках, надеемся, оставят в покое.

Президент Турции Тейип Эрдоган Фото: REUTERS

Что за бунт на «корабле» Эрдогана? С чего это вдруг стареющие адмиралы решили обратить на себя внимание с риском впасть в немилость всесильному президенту?

Главный аргумент их письма - новый канал создаст угрозу стратегической безопасности страны. Напомним, что по международной конвенции, заключенной в швейцарском городе Монтрё еще в 1936 году, Турция контролирует проливы из Черного в Средиземное море Босфор и Дарданеллы. В мирное время правом свободного прохода через них пользуются все торговые суда, а военные корабли непричерноморских держав могут входить в Черное море только на 21 день, и их тоннаж не должен превышать 30 тысяч тонн.

Новый канал «Стамбул», который должен соединить Мраморное и Черное моря, будет иметь протяженность 45 километров, его планируемая пропускная способность - 185 судов в день (через Босфор сейчас проходит в день около 120). Казалось бы, какие проблемы, если всем будет хорошо?

Но противники проекта, среди которых и нынешний мэр Стамбула, утверждают, что стройка смертельно опасна для мегаполиса - и по экологическим, и по сейсмическим рискам, а главное, несет угрозу снабжения 18-миллионного города пресной водой. Однако отставных генералов беспокоил другой вопрос: а конвенция Монтрё будет распространяться на новый канал или нет? Эрдоган на него уже ответил: «Монтрё касается только Босфорского пролива. Это история. А Канал «Стамбул» — это наш проект, который мы построим своими силами».

Мэр Стамбула считает, что стройка смертельно опасна для мегаполиса. Фото: REUTERS

Вот и ломай после этого голову: Турция будет пропускать суда, включая военные, через Босфор по старым и пока устраивающим большинство стран, в том числе и Россию, правилам, прописанным в конвенции Монтрё, а через новый канал - на свое усмотрение? Раз он будет сугубо турецким, какое дело чужакам, кого через него пропускать?

Один пример. Во время пятидневной войны с Грузией в 2008 году США собирались отправить к грузинским берегам госпитальный корабль грузоподъемностью 68 тысяч тонн. Турки напомнили американцам, что это против правил конвенции Монтрё. И ВМС США пришлось отправить в Черное море корабль с грузоподъемностью 12 тысяч тонн. Чувствуете разницу?

А если новый канал под эти ограничения не подпадает, то остается единственный критерий - хочет Анкара пустить по нему иностранные суда, в том числе военные, или нет. Переменчивый и часто непредсказуемый нрав нынешнего турецкого лидера, умеющего как ладить, так и ссориться и с официальными союзниками, и с соседями, которые между собой, мягко говоря, не дружат, известен. Становиться заложником текущих политических страстей и комбинаций Эрдогана не хотят как в Вашингтоне, так и в Москве. Поэтому новый «сумасшедший» канал, затеянный Эрдоганом, вызывает сомнения в разных столицах: в каком направлении и кого будет он пропускать по нему?

Ведь и отставные адмиралы турецкого флота вышли на свой «последний парад» явно не из-за тоски по былым морским почестям. С ними явно очень тесно поработали. И вряд ли сотрудники нашего военного атташата в Анкаре. У американцев среди высших военных отставных чинов в Турции гораздо более давние и тесные связи. Но резкая и жесткая реакция на письменный протест морских ветеранов против строительства нового канала дает основания строить догадки: в то время, как Эрдоган собрался рыть канал, не копает ли опять кто-то против него самого?