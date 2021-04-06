А я повара узнаю по наколкам

Мафиози арестовали и экстрадировали на родину. Фото: pagina12.com.ar

53-летний итальянец Марк Бьярт несколько лет промышлял контрабандой наркотиков в Европе, а когда его подельников схватили в Нидерландах, пустился вместе с женой в бега.

Да не в какую-нибудь избушку в глухом лесу. Супруги обосновались в Доминикане: солнце, океан и никаких настырных инспекторов Европола. А главное, заработанного неправедным трудом хватало на спокойную жизнь в небольшом городке Бока-Чика. Так что Марк смог полностью отдаться своему хобби - кулинарии. Времени навалом, свежайшие рыба и морепродукты под боком.

В общем, бывший мафиози пустился в кулинарные эксперименты. Скоро просто кормить до отвала жену и немногих доминиканских друзей ему наскучило, и он решил делиться своим искусством с миром - завел кулинарный канал на YouTube. Но при этом понимал, не дурак же, что наверняка числится в розыске. Так что от греха подальше решил лицом в кадре не светить, пусть там будут только руки, которые то осьминога нарезают, то тесто вымешивают, то взбивают белки с сахаром.

Только вот каким-то необъяснимым образом он забыл про татуировки, которые густо покрывали его руки. По ним-то его и вычислили. Кулинара арестовали и экстрадировали на родину. А ведь ему удавалось бегать от закона 7 лет.

Бьярт попал с корабля на бал: в Италии как раз идет громкий судебный процесс над «Ндрангетой» - одной из самых жестоких группировок итальянской мафии, к которой принадлежал и Бьярт. На скамье подсудимых больше 300 человек. Так что теперь кулинар-мафиози сможет приготовить разве что торт «Тюремный»: берем батон, достаем оттуда мякиш, перемешиваем со сгущенкой, закладываем обратно, едим с удовольствием.