Удаленка свернула нам шеи: Как спасти позвоночник, если часами сидишь перед компьютером

- Петров, ты там совсем распоясался! Думаешь, мне отсюда не видно?
Фото: Shutterstock
Давно уже сняты жесткие ограничения, но до сих пор многие не вернулись в офис и продолжают работать из дома. Где-то работодатель решил сэкономить на аренде офиса. Где-то сами граждане предпочитают не увеличивать риск заражения опасной инфекцией. Действительно, если есть компьютер, интернет, мобильная связь, то какая разница, где выполнять свои обязанности.
Однако далеко не все могут похвастаться, что у них хороший домашний офис. Часто зависать перед компьютером часами приходится на кухонном столе, подоконнике или табуретке перед диваном - у кого как позволяют условия.
Спустя год напряженной работы уже начитают проявляться последствия такой спартанской обстановки. Вместе с известным мануальным терапевтом, врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине, ассистентом кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Ксенией Юрку мы рассмотрели все позы, в которых люди дома за компьютером, и как можно сделать условия более здоровыми.
Ксенией Юрку.
Если мы лежим на диване на животе, то в такой позиции опираемся на локти, и если это происходит в течение долгого времени, то может развиться так называемый туннельный синдром (или синдром запястного канала - неврологическое заболевание, проявляющееся длительной болью и онемением пальцев кисти). Кроме того, когда мы лежим на животе и приподнимаем свой грудной отдел от поверхности при помощи опоры на руки, позвоночник фиксируется в нефизиологичном состоянии: запрокидывается голова, а поясница находится в прогибе. Долгое время в такой позе находиться нежелательно: могут появиться головная боль, боль в шее и пояснице. Так что более 15 - 20 минут в таком положении работать не стоит.
Если мы лежим на животе, то в такой позиции опираемся на локти, и если это происходит в течение долгого времени, то может развиться так называемый туннельный синдром
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Работать на диване можно и лежа на спине. Лежать на спине вообще-то полезно, но как только мы перед собой помещаем ноутбук, то, чтобы видеть экран, мы вынуждены класть под голову высокую подушку. В таком положении шея уплощается, мышцы ее задней поверхности растягиваются, а передней, наоборот, спазмируются. Это приводит к возникновению протрузий и грыж межпозвонковых дисков и, как следствие, появлению головных болей, головокружений, онемения рук.
В такой позиции вообще лежать не стоит. Но если другого выхода нет, то можно использовать специальную подставку для ноутбука, которая фиксируется на животе и обеспечивает положение экрана напротив глаз. В таком случае шея находится в расслабленном состоянии.
Если работать на удаленке, то почему бы и не из парка весной? Ну или хотя бы с балкона - чем не мини-парк. Ноутбук на колени, поймал вайфай, начальник и не поймет, что вы не вкалываете, а наслаждаетесь. Но если ставить ноутбук себе на колени, тепло от вентилятора снизу направляется в сторону органов малого таза. А их лучше не перегревать, потому что это может спровоцировать развитие воспалительных реакций. Также, когда мы находимся в этой позиции, нам приходится наклоняться к экрану вниз, мы сутулимся и получаем те же проблемы, связанные с позвоночником, о которых говорили выше.
Также с ноутбуком на коленях можно устроиться и на диване, спиной прижавшись к спинке, а ноги вытянув. Но в таком случае под компьютер нужна подставка, чтобы он находился повыше: плед или одеяло могли бы подойти, но на такой мягкой подушке ноут рискует быстро перегреться. Так что стоит приобрести специальную подставку-вентилятор. А колени стоит немного согнуть, положив под них какой-нибудь небольшой валик, например свернутый плед. Эта позиция придаст ногам правильное положение, кровообращение в нижних конечностях не будет нарушено.
С ноутбуком на коленях можно устроиться и на диване
Фото: Иван МАКЕЕВ
Казалось бы, идеальный вариант - работать за нормальным столом. Но мы сутулимся, наваливаемся на столешницу, выдвигаем голову вперед, когда высота сиденья и стола не подходит для нашей спины.
Важно, чтобы монитор находился на уровне глаз, иначе нам приходится наклонять голову, что плохо сказывается на грудном и шейном отделе позвоночника. Это может привести к возникновению боли в спине, головным болям, головокружениям и утомляемости. Чтобы избежать этого, можно купить специальную подставку под монитор, прикрепить его к стене либо подставить под него коробку или несколько книг и поднять экран на уровень глаз.
Оптимальное расстояние от лица до экрана от 60 до 100 см, в зависимости от диагонали монитора.
Мы сутулимся, наваливаемся на столешницу, выдвигаем голову вперед, когда высота сиденья и стола не подходит для нашей спины.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Спустя 10 - 15 минут сидения человек перестает контролировать положение позвоночника: начинает сутулиться, разваливаться в кресле или на стуле. В результате этого, помимо грудного и шейного отделов, компенсаторно начинает страдать и поясничный: физиологические изгибы уплощаются, что при каждо-дневном длительном сидении может привести к дегенеративным изменениям в позвоночнике и болям.
Чтобы избежать этого, можно купить специальный валик под поясницу, как у автомобилистов. Валик помогает поддерживать физиологический изгиб (лордоз).
Во-вторых, можно тренировать мышцы и позвоночник: садиться не на сиденье, а на подложенную балансировочную подушку. Ее можно приобрести в магазине спортивных товаров. Наше тело на подушке чувствует нестабильность и пытается зафиксировать себя в правильной позиции. Работа мышц не ощущается, но при этом идет, и человеку попросту не удается сутулиться: мышцы, окружающие позвоночник, не дают это сделать. При этом положение на подушке следует чередовать с сидением на стуле каждые 40 - 45 минут, чтобы мышцы чрезмерно не утомлялись.
Также можно вместо стула использовать большой надувной шар - фитбол. Чередовать положение на шаре и на стуле следует так же, как и в случае с подушкой.
Сохранять правильное положение позвоночника проще всего, когда спина и шея прилегают к спинке стула. Поэтому для работы следует использовать сиденье с высокой спинкой.
Когда мы сидим на стуле, тазобедренные суставы согнуты под углом 90 градусов, что само по себе не физиологично. Также часто люди кладут ногу на ногу, из-за чего нарушается кровоснабжение и лимфоток в нижних конечностях. А это может провоцировать образование отеков, а также развитие заболеваний вен и органов малого таза.
Чтобы избежать этого, каждые 40 - 45 минут вставайте и делайте небольшую разминку в течение 5 - 8 минут.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Телефон на кухне, а я медитирую: как я перестраивала сон, чтобы стать бодрым жаворонком
Журналист «КП» училась засыпать без снотворного и вставать на рассвете (подробности)