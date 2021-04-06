Россияне ответили, кто для них - герой нашего времени

Пожар в Благовещенском кардиоцентре Фото: ТАСС

Операция, которую провели врачи прямо во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, не оставила равнодушным никого. Уже известно, что медиков, которые спасали жизнь пациента несмотря на огонь, наградят.

А кого бы вы еще назвали героем нашего времени? Такой вопрос kp.ru задал общественникам и политикам.

Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Люди, спасшие Крым в 2014-м от мрака, - герои. Хирурги, которые завершили операцию, невзирая на пожар, - герои. Притом у меня как у хирурга с 17-летним стажем есть уверенность, что сами врачи себя так вслух не называют, они просто свой долг выполняли. Как и пожарные.

Вадим КОРОБКО, доктор технических наук, специалист по пожарной безопасности:

- Врачи в первую очередь профессионалы - они просчитали, что успеют завершить операцию. Такие случаи в российской практике нередки. У нас природное качество - реакция на экстремальную ситуацию. Мы мгновенно просчитываем риски и принимаем решения. Вся наша жизнь - героизм!

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в отставке:

- Кто руководствуется не политическими интересами, а общечеловеческими, выполнением долга, кто глубоко осознает себя гражданином своей страны - герои. И выполняют свои обязанности, даже будучи униженными и оскорбленными. Наши герои здесь родились и здесь умрут. Тихие, спокойные, они щенка достанут из проруби и ребенка из огня.

Сергей ТРОФИМОВ, бывший собкор ТАСС по Бурятии и Нижнему Поволжью:

- Герои - мотострелки, десантники и танкисты, которые освобождали Грозный от бандитов зимой 1995-го. И мой отец, который не дал другим бандитам взять Ленинград зимой 1942-го и у которого сегодня юбилей.

Герман СТЕРЛИГОВ, крестьянин:

- Мы в подметки не годимся героям нашего времени. Тем, кто занимался безбожными делами, но бросил все и пришел к Богу. Знаю таких - бывших актеров цирка и генералов-силовиков. Они нашли мужество порвать с дьяволом. Окружающие могут называть их безумцами. А они оказывают мне честь общения, и я беру с них пример, они отказались от всех благ, что имели прежде.

Андрей КАБАНОВ, глава фонда «Город без наркотиков», Екатеринбург:

- Герои - люди, что делают работу, не задумываясь о своей безопасности. Полицейские и учителя, которые заходят в классы, как в клетки. Таксист, который бабушку бесплатно доставил домой или роженицу в роддом, он не герой?

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