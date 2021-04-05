Лучшие друзья девушек - это бриллианты: Яна Рудковская блеснула кольцом за 25 миллионов

Продюсер Яна Рудковская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изголодавшиеся по светским раутам знаменитости теперь к каждому выходу готовятся особенно тщательно, чтобы произвести не просто впечатление, а вау-эффект. На одной из последних премий - «GQ Super Women» известные дамы не упустили возможность выгулять не только брендовые наряды, но и «камушки»: от блеска бриллиантов у светских хроникеров рябило в глазах.

Специально для kp.ru байер Ольга Головина, которая более 10 лет работает в индустрии моды и знает все мировые бренды (в том числе и ювелирных изделий), проанализировала украшения гостей премии. Оказалось, всех затмила Яна Рудковская с перстнем по цене квартиры в центре Москвы.

- На пальце Рудковской - кольцо с редчайшим зелёным бриллиантом в форме сердца, - рассказала Ольга Головина. - Самый редкий такой экземпляр весом 8,61 карата стоит 56 миллионов рублей. По моей оценке, изделие Яны оценивается в 20-25 миллионов.

Яна Рудковская. Фото: предоставлено GQ

На втором месте нашего «бриллиантового рейтинга» оказалась Ксения Собчак. Недавно телеведущая призналась, что зарабатывает 24 миллиона рублей в месяц. По оценке нашего эксперта, украшение на премию обошлось звезде примерно в треть этой суммы.

- На Ксении колье Bvlgari. Такое бывает в разном исполнении по цене от 6 миллионов рублей. Но у Собчак вариант дороже, с бриллиантами. Могу предположить, что его стоимость - примерно 8-10 миллионов, - поделилась мнением байер.

Ксения Собчак. Фото: предоставлено GQ

В тройку любительниц алмазов вошла и Лена Летучая. Главный «ревизорро» страны выглядела очень элегантно: без вычурных деталей и массивных аксессуаров. Однако, глаз специалиста все равно различил узнаваемый блеск натуральных камней.

- У ведущей в ушах пусеты по 1 карату, их прайс - 1 млн 800 тысяч рублей, - уверена наш эксперт.

Лена Летучая. Фото: предоставлено GQ

Напомним, премия «GQ Super Women» в этом году состоялась уже в третий раз. Из года в год издание награждает 12 представительниц прекрасного пола, отличившихся в самых разных сферах. Так, на этот раз статуэток удостоились фигуристка Елизавета Туктамышева, актриса Виктория Исакова, певица и участница шоу «Голос-6» Ян Гэ, режиссёр Анна Меликян и другие

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