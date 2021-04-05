Отдых в Турции: «все включено», даже ковид

С турецкого курорта есть риск привезти новый штамм коронавируса. Фото: REUTERS

Сувениры из Турции редко ограничиваются одной красно-белой майкой с надписью «Стамбул». Туристы привозят с собой и алкогольную интоксикацию, и жуткие «кондиционерные» ангины, желудочный грипп, а кому повезет – и болезни «поинтересней» - порадовать «вторую половинку». В этом же году у российских туристов появилась уникальная возможность: привезти домой новые штаммы коронавируса, опасней и заразней уже привычного ковида.

Итак, в Турции активно размножается южноафриканская разновидность коронавируса.

Ранее турецкий ученый, член правления Научно-консультативного совета Турции по коронавирусу, профессор Серхат Юнал заметил: «Именно штамм COVID-19 из Южной Африки служит ключевым представителем для определения эффективности вакцин в отношении мутаций». По словам турецкого врача, «южноафриканский» штамм требует, для успешной борьбы с ним, в 8-10 раз больше антител, вакцины пока его останавливают, но с трудом.

Турецки базары немноголюдны. Фото: REUTERS

То есть, у рядового российского отдыхающего теперь есть возможность проверить «Спутник V» на прочность. В нашей вакцине, конечно, никто не сомневается. Но стоит ли ставить эксперимент на своем здоровье?

А еще по Турции бродят «бразильский» штамм и «британский». Это именно то, чего нам так не хватало в России, ага. Нового локдауна и новой разновидности хвори.

Знаете, лично у меня само собой возникает предложение: а посидите-ка вы дома, дорогие туристы! Не умрете без Турции – в этой фразе много смыслов. Обдумайте.

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