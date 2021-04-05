Даниил Глейхенгауз рассказал о новой программе Алины Загитовой. Ее увидят зрители на шоу в Москве

Алина Загитова представит новую постановку на шоу в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 13 декабря 2019 года официально Алина Загитова "поставила на паузу" свою спортивную карьеру. Фигуристка продолжает тренировки в "Хрустальном" в группе у Этери Тутберидзе, появляется на ледовых шоу. Однако же вечером 5 апреля 2021 года тренер-хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз анонсировал новую постановку Алины Загитовой. У себя в личном Инстаграме он написал:

- Ну и главный сюрприз, который вы ждали. Новая постановка для Алины Загитовой. Номер называется «Внутренний свет» "Inner light". Я думаю, вы согласитесь со мной, что это максимально про нее. А как это будет - вы увидите уже завтра, - сказал Даниил Глейхенгауз.

С декабря 2019 года Загитова не катается на соревнованиях. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, что несколько дней назад шоу "Чемпионы на льду" прошло с успехом в Казани. И Алина Загитова выступала там. Однако же именно в Москве будет представлена новая постановка с участием олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018. Шоу команды Тутберидзе пройдет завтра, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени в ледовом дворце "Мегаспорт".

Отметим, что пока федерация фигурного катания России не делала объявлении о составе национальной команды на следующий сезон. Однако же, перед стартом этого сезона Загитова была в составе национальной команды. И даже более того, с 2 июня 2020 года Алина присутствовала и на сборах национальной команды на базе в Новогорске.

Но за сутки до традиционных открытых предсезонных прокатов Загитова написала заявление с просьбой не выступать там, поскольку предстоял старт съемок в шоу "Ледниковый период". С тех пор о карьере Алины Загитовой мало что нового было слышно.