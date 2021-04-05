"Все-таки толк от Гарика какой-то есть": Кристина Асмус удивила неожиданным признанием о Харламове

Актриса Кристина Асмус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус крайне редко делится сокровенным с поклонниками. В блоге актриса чаще всего публикует фото и видео, имеющие отношение к ее работе. Однако на этот раз бывшая жена Гарика Харламова решила открыть душу.

Не секрет, что Кристина Асмус росла в малообеспеченной многодетной семье. Поэтому с детских лет она мечтала выбраться из нищеты. "Мы жили сначала в коммуналке, а потом в квартире 40 квадратов - родители, четверо детей и собака. Мои мечты были про конфеты, настоящий День рождения с гостями, увидеть море , свое собственное платье и купить все кроссворды в городе (я их просто обожала!)", - начала свою исповедь актриса, разместив в блоге фотографию с дочкой Настей от Гарика Харламова.

С возрастом аппетиты красавицы росли. "Чуть позже мечты стали о машине, ролях, обложках, хорошей зарплате, подписчиках и оставаться в струе И все получилось. Я непрерывно и довольно успешно работаю в театре и в кино уже 15 лет. Сменила две машины и обложек было уже несколько десятков", - констатировала знаменитость.

Но, по ее словам, только со временем она поняла, что все это неважно в сравнении с ребенком. "Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссер и гонорар не заменят общения с ней", - сообщила она.

Ради того, чтобы провести время с Настей, звезда идет на хитрость: "Я часто говорю своему агенту и пиарщику, что ужасно занята в этот день работой. Но на самом деле беру выходные".

Асмус поведала, как узнала о беременности. "Мы с Гариком были дома и собирались утром в клинику на мою гастроскопию под общим наркозом. Но интуиция подтолкнула сделать тест (хотя срок был всего недели 1,5) . И вот заветные две полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые семь лет в моей жизни!", - разоткровенничалась знаменитость.

Она посоветовала подписчикам не бояться мечтать. "Мечты имеют свойство сбываться. И чем смелее и настойчивее, тем лучше!", - добавила артистка.

Фолловеры похвалили кумира за откровенность. Но нашлись и те, кто поинтересовался: "Почему тогда не взяли выходной и не повели дочку в первый класс?".

На что Кристина ответила: "Я была занята в проекте «Золото Геленджика» и не могла нарушить договор. Съемочная дата выпала на 1 сентября. Там несколько сотен человек на площадке. Я предлагала за отмену смены очень, очень много денег, но меня не отпустили... Между кадрами в тот день я ревела... Но, к сожалению, не всегда все зависит от нас... Да и от продюсеров тоже. У нас в сетке уже стоял эфир...".

"Все таки толк от Гарика какой-то есть", "Какие вы красавицы", "Носик папин, а глазки - мамины", - похвалили снимок фолловеры.