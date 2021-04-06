«Каждому ребёнку нужен человек из взрослого непонятного мира»: Как наставники помогают сиротам не разочароваться в жизни за стенами детского дома

Лена стала для Юры не просто наставником, но очень близким другом Фото: из личного архива

11 апреля в России в шестой раз пройдет масштабная благотворительная акция «День Заботы». Ее цель – собрать средства на поиск и сопровождение Наставников для подростков из детских домов в 14 регионах: Новосибирске, Екатеринбурге, Калининграде, Томске, Нижнем Новгороде, Перми, Иркутске, Уфе, Иванове, Красноярске, Оренбурге, Кирове, Чите и Рязани.

Быть рядом с близким человеком

«После детского дома как стать человеком? Сложно. Многие загибаются — не умеют жить в обществе, контактировать с людьми», — говорит Юра, бывший воспитанник детского дома. — «Мне больше нравилось разговаривать с воспитателями, директором, а не со своими ровесниками. Нужен был взрослый человек, с которым можно пообщаться.

В раннем детстве Юра попал в дом малютки, затем четыре раза в приют, а после вместе с шестью родными братьями и сестрами его забрал детский дом. «Маму не видел давно, она без вести пропавшая. Наверняка, живая, но со мной не пыталась связаться. Да это и к лучшему. Не знаю во что бы я превратился, оставшись с ней жить. Может быть, давно в тюрьме сидел, а то и хуже. Я всегда к знаниям стремился. И Лена мне на многое открыла глаза», — делится Юра.

Со своей наставницей Леной Юра познакомился шесть лет назад Фото: из личного архива

Со своей наставницей Юра познакомился шесть лет назад, и сразу понял, что они — на одной волне. Оба позитивные, активные люди, которые стремятся открывать новые горизонты. На каждой встрече Лена делала фотографии, по которым сейчас можно составить их историю, длиной в тысячи счастливых моментов.

«Я хорошо помню день первой встречи», — рассказывает Лена, наставник. — «В кабинет зашёл Юрка, высокий для своих лет, попивал кофе, и делал вид, что не волнуется. А руки дрожали. Мы тогда сразу договорились, что в следующий раз будем блины печь. Я сковородку принесла, фартук. Очень по-домашнему вышло. Блины нашу дружбу и скрепили».

Понять, что мир не такой злой

Наставники – это взрослые, которые поддерживают ребят из детдомов эмоционально и готовят их к самостоятельной жизни после выпуска из учреждения. Их цель – помочь сформировать уверенность ребенка в себе и своих силах, создать доверительные отношения, передать культурные, моральные и духовные ценности, и самое главное, поддерживать, принимать подростка «здесь и сейчас».

Именно для этого с 2015 года проект «Наставничество» реализуется детским благотворительным фондом «Солнечный город». Сначала он был запущен в детских домах Новосибирска, а позже к проекту стали присоединяться и регионы – сейчас их уже 14. А за 6 лет существования проекта было создано более 550 пар.

С самого первого дня создания пары с наставниками работают кураторы и психологи. Они помогают разобрать сложные или конфликтные ситуации, оперативно реагируют на тревожные сообщения о ребёнке и остаются на связи 24 часа в сутки. В тесной командной работе сотрудники фонда и наставники вместе проходят кризисные периоды. И к моменту выпуска из детского дома у ребёнка и наставника складывается крепкая дружба.

На вторую встречу Лена позвала Юру печь блины: "Блины нашу дружбу и скрепили", - шутит она Фото: из личного архива

Увидеть мир за пределами детского дома

Юра рассказывает: «Лена стала моим лучшим другом, который всегда подскажет, поможет словом. После выпуска отношения с ней только укрепились. Но был период, когда я отдалился. Я только вышел из детского дома и получил денежную выплату от государства — сумма накопилась немаленькая, и я, как и многие, её быстро спустил. Давал взаймы, делал необдуманные покупки. Я знал, что Лена не одобрит, но имея такую сумму, хочется тратить. Нельзя давать такие деньги человеку, который не знает, как с ними обращаться».

Наставники не только делятся своим жизненным опытом с подопечными, но и обучают простым повседневным делам. Берут с собой в магазин, рассказывают, учат готовить и передвигаться по городу, знакомят с семьей и показывают, как устроен их быт.

«Я увидел, как живет Лена, как в её семье всё устроено. Понял, что сам хочу от будущего. Сейчас учусь на техника, а когда окончу колледж пойду в армию. Если честно, летом хотел бросить колледж — надоело учиться. А Ленка мне посоветовала не рубить сплеча. Я послушал, сделал свой выбор. Если мне нужен совет про учебу, отношения, то спрошу у Лены», — делится Юра.

Лена признаётся: «Наставник — это слово с большой буквы. Тот человек, который готов выделять своё время и силы на того, кому это очень важно. Не за деньги или зарплату, ведь мы волонтёры. Я точно знаю, что каждому ребёнку нужен человек из взрослого непонятного мира, который расскажет, как жить после выпуска из детского дома. Например, я делюсь своими историями из жизни, рассказываю и про те моменты, где я оступалась. Мне не стыдно. Ведь Юре это помогает делать выводы и принять собственное решение. У нас доверительные отношения, и нет тем, которые мы не обсуждали».

Фонд «Солнечный город» уже нашёл наставников для 550 подростков по всей России Фото: предоставлено БФ «Солнечный город»

ВАЖНО

Фонд «Солнечный город» уже нашёл наставников для 550 подростков по всей России. Чтобы в этом году ещё 200 подростков нашли своих старших друзей, а существующие пары регулярно поддерживали психологи и кураторы, нужно 16 800 000 рублей.

Помочь проекту легко! 11 апреля пройдет акция «День заботы за день работы»: на сайте деньзаботы.рф можно обменять стоимость часа своей работы на помощь детям-сиротам.