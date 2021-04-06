Ученые: игнорирование партнера во время конфликта мозг воспринимает, как физическое насилие

. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

На фоне супружеских разборок с битьем посуды игра в молчанку выглядит довольно невинной. Ну, подумаешь, партнер надулся и не разговаривает с тобой неделю или месяц. Обидно, конечно, но все же лучше, чем фингал под глазом или расцарапанная ногтями физиономия.

Однако, холодная война - штука далеко не такая уж и безобидная, утверждает профессор Университета Пердью Киплинг Уильямс, который занимается изучением этой проблемы около трех десятков лет.

- У этой модели поведения есть множество названий - бойкот, игнорирование, социальная изоляция, - говорит Киплинг Уильямс. - Но по сути это является той или иной формой остракизма, которую использовали древние греки. Они изгоняли из полиса сроком на 10 лет людей, которых считали угрозой демократии. Этот способ выяснения отношений очень популярен сегодня, по моим подсчетам каждый второй человек из трех использовал молчание против кого-то в качестве оружия.

По мнению профессора популярность “тихого ужаса” в качестве инструмента давления на партнера или члена семьи объясняется тем, что с одной стороны это не наказуемо (в отличие от применения физической силы) и не выглядит оскорбительным в глазах окружающих. А с другой стороны этот прием достаточно эффективен, поскольку человек, против которого он применяется, может испытывать серьезные моральные страдания - поскольку боль от обиды, связанной с игнорированием, похожа на боль, которую человек испытывает от физической травмы.

Чтобы доказать это на практике группа психологов вместе с профессором Уильямсом провела любопытный эксперимент. Ученые решили “просветить” мозг добровольцев, которых поставили в условия искусственного бойкота. Для этого волонтеров сначала вовлекали в социальное взаимодействие - они играли с другими участниками в компьютерную игру CyberBall, некий виртуальный вариант американского футбола.

В одном варианте их исключали из игры под надуманным предлогом (неисправность компьютера) и добровольцы наблюдали за продолжением игры со стороны, но не чувствовали себя изгоями. А во втором эксперименте, партнеры (на самом деле это были компьютерные боты) через какое-то время начинали игнорировать живых участников эксперимента - просто переставали передавать им мяч. Все это время мозг волонтеров сканировали с помощью функционального МРТ. Исследования показали, что во втором эксперименте у волонтеров повышалась активность в двух областях мозга: передней поясной коре (ППК) и правой вентральной префронтальной коре (ПВПФК). Эти участки “серого вещества” играют важную роль в сложном механизме социального взаимодействия.

Удаление ППК у самок хомяков нарушает материнское поведение, они перестают беспокоиться, когда теряют детеныша из вида. У беличьих обезьян удаление этой части мозга блокирует спонтанные крики, которые наш родственник издает, когда потерялся и хочет восстановить контакт со своей группой. А у людей ППК активируется при звуке плача ребенка.

В свою очередь, ПВПФК регулирует и смягчает негативные последствия социальной изоляции. Например, у лабораторных мышей электрическая стимуляция этой части мозга играет роль обезболивающего. Аналогичные эффекты наблюдались и у людей.

- Нейронный ответ, который проявлялся у добровольцев, во время социальной изоляции, был очень похож на картину, которая обнаруживалась во время исследований физической боли, - объясняет профессор Уильямс, - Это значит, что социальная и физическая боль имеют общую анатомическую основу.

Человек - животное социальное, присутствие близких людей окрыляет нас, а когда от нас отворачиваются - мы становимся несчастными. Недаром Сергей Довлатов требовал запретить молчание, как бактериологическое оружие.

Это только с виду игра в молчанку выглядит интеллигентной альтернативой полноценному скандалу со сбором чемоданов и демонстративным отъездом к маме. Как выясняется это отличный инструмент для мучения ближнего своего. Лучше им не злоупотреблять. В конце концов, любовная наука знает немало других способов наказать негодника или негодницу.

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