В Роскачестве назвали лучшие импортные вина до 1000 рублей Фото: Влад КОМЯКОВ

Специалисты Роскачества провели первое в России масштабное исследование самых популярных импортных вин, которые были представлены на российском рынке в 2020 году.

Как сообщили kp.ru в ведомстве, экспертная комиссия производила оценку среди 126 вин из 13 стран до 1000 рублей и составила рейтинг наиболее вкусных винных напитков. Эта ценовая категория была выбрана не случайно - ведь имея в кармане условные 400-500 рублей, покупатель алкоголя в смятении - за какой товар их лучше заплатить.

- Исследование проводилось дегустационной комиссией "вслепую" - эксперты не знали ни марок вин, ни стран происхождения. Один из главных вопросов исследования: правда ли, что импортное вино, превосходит российское по уровню качества, или это лишь потребительский миф, - рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.

Представитель ведомства также добавил, что по итогам оценки специалистов, большая часть массовых вин на российском рынке соответствуют всем необходимым требованиям качества, но при этом не превосходят российские вина в той же ценовой категории.

Так, в состав дегустаторов вошли сомелье-чемпионы России разных лет, представители научных учреждений, эксперты в области энологии, а возглавил комиссию президент Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян, руководитель экспертной группы Роскачества по исследованиям винодельческой продукции.

Фото: предоставлено Роскачеством

Лучшие красные вина:

- красное сухое вино Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti (Италия)

- красное сухое вино Crianza Rioja Gran Familia (Испания)

- красное сухое вино Castillo Santa Barbara Reserva (Испания)

- полусухое красное вино Le Grand Noir Cabernet Sauvignon (Франция)

- полусухое красное вино Espiritu de Chili Carmenere (Чили)

- полусухое красное вино Sunrise Cabernet Sauvignon (Чили)

Лучшие белые вина:

- Taka Sauvignon Blanc Marlborough (Новая Зеландия)

- Le Grand Noir Chardonnay (Франция),

- Brancott Estate (Новая Зеландия)

- полусухое Cielo Puglia Trebbiano Pinot Grigio (Италия)

- полусухое Epicuro Pinot Grigio Terre Siciliane IGP (Италия)

- полусухое Mare Alta Blanc (Португалия)

- полусладкое Santa Luz Alba Moscato (Чили)

- полусладкое Liebfraumilch Rhenhessen Peter Mertes (Германия).

Лучшие розовые вина:

- Mare Alta vinho verde Rose (Португалия)

- Sanprimo Rosato Puglia (Италия)

- Mateus rose (Португалия)

Лучшие игристые вина:

- Martini Prosecco (Италия)

- Masconi Prosecco DOC (Италия)

- ISSI Prosecco (Италия)