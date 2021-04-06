«Купальник маловат»: Располневшую Настю Каменских осудили за фото в крошечных трусиках

Настя Каменских отправилась в Мексику. Фото: Инстаграм.

Настя Каменских отправилась в Мексику, где она снимается в реалити-шоу. Певица ежедневно публикует в Инстагарме красочные пляжные фотографии. Однако далеко не все из них подписчики ее странички считают удачными. Так, последний снимок певицы вызвал у поклонников волну критики.

На фото Каменских позирует в бикини, демонстрируя пышные бедра в микротрусиках. Настя хотела похвастаться аппетитными формами, но добилась прямо противоположной реакции. Поклонники пришли к выводу, что певица поправилась, и ее фигура далека от идеала. «Совсем нет талии»; «Мне кажется, Настя пополнела. А может, это кадр неудачный»; «Купальник маловат», «Странные трусы, зачем так высоко натянуты», «Слишком откровенно», - пишут фолловеры в комментариях.

Впрочем, среди поклонников артистки немало тех, кто хвалит ее за смелость и сексапильность. А если Настя и выглядит чуть полнее, чем обычно, то это, скорее всего, неудачный ракурс.

Поклонники пришли к выводу, что певица немного поправилась, и осудили ее за слишком откровенное бикини. Фото: Инстаграм. .

Многие помнят солистку дуэта «Потап и Настя» пышечкой с аппетитными формами: Каменских радовала поклонников не только вокалом, но и эффектными декольте. Пока вдруг певица не решила: «надо худеть». Она села на радикальную диету и занялась спортом. Настя признается, что просто обожает гречку и готова есть ее килограммами. Именно благодаря гречке Каменских в свое время радикально похудела. Артистка обрела желанную стройность, но при этом сохранила аппетитные формы.

Во времена жесткой борьбы с лишним весом певица завела специальный микроблог, в котором отчитывалась о сброшенных килограммах и сожженных калориях. Артистка не скрывала от поклонников ничего и откровенно рассказывала, что она ест, и как занимается спортом.

- Я долго мучила себя дурными диетами, и на некоторое время у меня получалось держать форму, но любовь к еде не уходила, - рассказывала Каменских. - В конце концов, когда мой вес дошел до немыслимой и не звездной отметки, я начала анализировать свое психологическое состояние. У меня проблемы с лишним весом. Я нашла и удалила причину своего необъятного аппетита и теперь работаю над собой. С детства ненавидела спорт. Уроки физкультуры меня пугали больше, чем фильмы с Фрэдди Крюгером. Я считала, что в жизни можно обойтись и без спорта. Но... НЕЛЬЗЯ!

Впрочем, выйдя замуж за Потапа, Настя уже не так жестко следит за своим рационом. Музыканты вместе уже 11 лет, но поженились они только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как Потап был несвободен и сохранял видимость брака ради сына Андрея. Он разошелся с женой около пяти лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. Даже свою свадьбу артисты хотели отпраздновать в обстановке строгой секретности. Пара устроила праздник по случаю своего бракосочетания 23 мая 2019 года в года в Киеве.