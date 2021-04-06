Изнасилование, повергшее 12 лет назад Францию в ужас, раскрыли благодаря случайности

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В 2009 году на юге Франции в городе Байонна двое мужчин, увидев возвращающуюся из ночного клуба молодую женщину, предложили довезти ее до дома.

- В тот день охранники клуба, чтобы разогнать собравшуюся толпу, применили слезоточивый газ, - рассказывали очевидцы. – Многим в тот момент стало плохо, а у некоторых, кто стоял рядом с охранниками, начались проблемы с дыханием и зрением. Из-за плохой видимости и удушья люди не могли идти.

Пострадавшая как раз была в числе тех, кого накрыло газовое облако.

Мужчины, стоявшие неподалеку, предложили довезти женщину до дома. Она согласилась. Но водитель и его знакомый привезли ее в глухое место на берег реки, а затем изнасиловали, бросив на месте преступления, где жертва пролежала без сознания почти два часа.

Врачи спали женщину, но преступников полиция тогда так и не смогла найти. Жестокое и нераскрытое изнасилование повергло жителей Франции в шок.

О деле вспомнили несколько дней назад, когда один французов попал в местный полицейский участок, будучи обвиненным в домашнем насилии.

Стражи порядка взяли у него анализ ДНК, и результат показал, что именно этот мужчина глумился над жертвой изнасилования, совершенного 12 лет назад.

- Спустя долгие годы правосудие свершится, - комментирует дело прокурор Байонны Жером Бурье. – Конечно, это хорошая новость, в первую очередь, для жертвы, которая потеряла уже всякую надежду на справедливый исход.