Теплее и длиннее: Как изменилась весна в России из-за глобального потепления

Метеорологи сравнили погоду в Москве за два 30-летних периода. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ну какое глобальное потепление, о чем вы? В марте в Подмосковье 30-градусный мороз по ночам трещал, метели свистели похлеще февральских. А теперь еще в апреле снег обещают! Даром что еще не все сугробы растаяли.

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро, смеется в ответ на мои претензии:

- Все думают, что если глобальное потепление – то и зимы как будто не должно быть, а в марте сразу лето! Такого не бывает. Но весна действительно стала другой – и это следствие изменения климата.

Как изменилась московская весна? Что с ней сделало глобальное потепление? И, кстати, откуда уверенность в том, что это произошло?

Метеорологи сравнили погоду в Москве за два 30-летних периода: 1961 – 1990 годы и 1991 – 2020 годы. Выбраны они не случайно. Именно так, по данным наблюдений за 30 лет, определяют климатические нормы, чтобы было с чем сравнивать удивляющие нас аномалии. Совсем недавно Всемирная метеорологическая организация рекомендовала коллегам по всему миру перейти на новые нормы, рассчитанные по данным о погоде за 1991 – 2020 годы. Благодаря сравнению цифр наглядно видно, как изменился климат.

ТРИ ДНЯ В ПОДАРОК

Весна в Москве стала длиннее. Раньше – то есть в 1961 – 1990 годах - метеорологическая весна начиналась обычно 27 марта. Напомню, что метеорологической весной называют время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной.

В тридцатилетку с 1991 по 2020 год этот срок сдвинулся на 23 марта. Начало лета при этом практически не изменилось: с 28 мая сдвинулось на 27-е (да, и лето у метеорологов свое, а не календарное. Летней погода становится, как только среднесуточная температура зашкаливает за +15 градусов).

Так что, получается, глобальное потепление подарило нам три дня весны, цветения и романтического настроения! Неплохо, согласитесь. Но это еще не все.

АПРЕЛЬСКАЯ ЗАСУХА (НО НЕ В ЭТОМ ГОДУ)

Весенние месяцы, оказывается, самые сухие в году – и снега меньше, чем зимой, и дожди с грозами скромнее, чем летом. Но и тут перемены. Раньше главным скупердяем по части осадков был март. Теперь – апрель. Впрочем, апрель 2021-го вряд ли подтвердит статистику. За первые 5 дней месяца уже выпало 11 мм осадков, на этой неделе Москве достанется еще 20 мм – вот, считай, и почти месячная норма выполнена. А до мая еще долго!

ПОД ЛИШНИМ ГРАДУСОМ

Весна повысила градус: средняя температура трех месяцев, марта, апреля и мая, сейчас ровно на 1 градус выше, чем было в 1961 – 1990 годах.

- Март стал теплее на полтора градуса – это самый серьезный рост из всех весенних месяцев. Апрельские температуры повысились на 1,2 градуса в среднем, - рассказывает Татьяна Позднякова. - Так что никаких противоречий с общей тенденцией глобального потепления я не вижу. С цифрами все хорошо. А с погодой иногда бывает плохо, с этим не спорю.

Впрочем, весна лишь на третьем месте среди всех времен года. Зима в столице потеплела аж на 2,2 градуса, лето на 1,1 градуса. От весны отстает только осень: средняя температура с сентября по ноябрь повысилась лишь на 0,7 градуса. Ну а если брать в расчет весь год, то климат в Москве стал теплее на 1,3 градуса.

Весна повысила градус: средняя температура трех месяцев, марта, апреля и мая, сейчас ровно на 1 градус выше, чем было в 1961 – 1990 годах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ВЕСНА - ЧЕМПИОНКА ПО РОСТУ ТЕМПЕРАТУРЫ

Давайте поменяем масштаб: посмотрим на всю нашу страну, а не только на столицу. Картина станет совсем другой. Именно весной в России глобальное потепление проявляется во всю свою силу! Это факт констатируют авторы доклада Росгидромета “О научно-методических основах для разработки стратегий адаптации к изменениям климата в Российской Федерации”.

Вот цифры:

0,63 градуса за 10 лет – такими темпами растет температура весной (речь идет о средней температуре трех весенних месяцев на территории России)

0,43 градуса за 10 лет – скорость повышения температуры осенью.

0,39 градуса за 10 лет – темпы потепления летом и зимой.

Для сравнения. Средняя температура на Земле растет со скоростью 0,18 градуса за десятилетие. В России – в 2,5 раза быстрее, если считать за весь год (0,47 градуса за 10 лет). А наша весна, получается, теплеет аж в 3,5 раза стремительнее, чем меняется климат на всей планете.

А КАК У НИХ?

Сакура побила тысячелетний рекорд!

Любование цветущей сакурой – красивый ритуал, ради которого в Японию летят туристы со всего мира. Сейчас из-за пандемии любоваться можно разве что онлайн, но мы о другом. Для климатологов время цветения сакуры – важнейший показатель. Потому как японцы записывают даты появления нежно-розовых лепестков уже 1200 лет. Исследователь из Университета Осаки Юсаюки Аоно собирал записи в разных исторических документах и в итоге получил уникальный ряд. Сравните: регулярные наблюдения за погодой ведутся в большинстве стран мира 100-150 лет. В Москве – 140 лет. А тут – больше тысячи!

И 2021 год стал рекордным за 1200 лет. Так рано сакура еще не цвела. Во всяком случае, в Киото, уточняет Юсаюки Аоно. В этом году долгожданное весеннее событие случилось 26 марта, самая ранняя дата из всех, что известны ученым. В Токио сакура распустилась 22 марта – и это вторая дата в 1200-летнем ряду.

- Сакура очень чувствительна к температуре. В прошлые века пик цветения приходился на середину апреля. В 19 веке начал сдвигаться на начало апреля. Цветение в конце марта – исключительное явление, за всю историю наблюдений зафиксированы лишь несколько подобных случаев, - с удивлением констатирует Юсаюки Аоно.

В среднем же сейчас сакура радует японцев и гостей Страны Восходящего солнца на 10 дней раньше, чем сто лет назад. И ученые считают этот факт одним из очевидных подтверждений глобального потепления.