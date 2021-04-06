«Кто выиграет, тот и в Лиге чемпионов»: Обладатель Кубка России Олег Елышев - о матче «Локомотив» - «Спартак»

"Спартак" и "Локо" сыграют в воскресенье 11 апреля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Судьба одной из путевок в Лигу чемпионов будет решена в матче «Локомотив» - «Спартак». Об этом в интервью «Комсомольской Правде» рассказал игрок «Локомотива» 1990-х, обладатель Кубка России Олег Елышев.

Напомним, до конца чемпионата России по футболу остается 6 матчей. Тройка лидеров на текущий момент выглядит так: 1. «Зенит» (51 очко), 2. «Спартак» (47), 3. «Локомотив» (43), 4. ЦСКА (43), 5. «Динамо» (42).

При этом у России в будущем розыгрыше Лиги чемпионов будет два места. Чемпион напрямую попадает в групповой этап, а команда, занявшая второе место, должна будет пройти квалификационный раунд с матчами на выбывание.

- Последние игры показывают, что «Локомотив» набрал форму, - отмечает Олег Елышев. - Мы, ветераны, на многие матчи ходили. Игра хорошая! Некоторые игроки хорошо проявляют себя на новых позициях. Ключевая игра будет 11 апреля, со «Спартаком». Игра будет даже не за 6 очков, а за 9. Кто в этой игре выиграет, тот и возьмет второе место. Понятно, что «Зенит», конечно, первое место уже не отпустит. Слишком большой гандикап. А вот за второе место «Локомотив» может побороться.

- У Марко Николича получилось создать цельную команду? Это видно?

- Я думаю, что это еще в процессе, но рисунок уже видно. Думаю, ближайшие три четыре игры в Кубке и чемпионате дадут полную картину, на что «Локомотив» претендует и какие задачи способен решать Николич.