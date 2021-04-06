«Если бы водителя заблокировали, все бы остались живы»: кто виноват в аварии каршеринга и такси в Москве

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3 апреля на улице Орджоникидзе в Москве столкнулись каршеринговый автомобиль и такси. Водитель арендованного авто был лишен прав месяц назад. Каршеринг по идее помогает городу, разгружая его от пробок, однако есть «темные» ситуации, когда доступ к автомобилям получают водители из «черных списков». Почему люди, которых лишили прав, все еще могут попасть за руль — в материале «КП».

Как произошла авария

Субботний вечер, 3 апреля. Район метро «Ленинский проспект» и Гагаринского тоннеля. На улице Орджоникидзе каршеринговая KIA Rio вылетает на встречную полосу и таранит такси Ford Mondeo.

Подоспевшие медики успели лишь констатировать смерть мужчин.

В ГИБДД Москвы сообщили, что водитель каршеринга был лишен прав за отказ от медосвидетельствования. Это было в конце февраля 2021 года — тогда по решению суда документы у москвича забрали на 20 месяцев.

Почему нарушителю удалось взять каршеринг

Водитель был зарегистрирован в сервисе Яндекс.Драйв. Когда он только начинал водить каршеринг, его права были в порядке. В начале сотрудничества он, как и все кандидаты, заключил с сервисом договор, согласно которому должен уведомить компанию, если с его удостоверением что-то случится. Однако не все поступают честно: некоторые молчат о своих нарушениях.

Могут ли сервисы сами проверить права водителя

Проверить, действительны ли права водителя, сотрудники сервисов каршеринга и такси могут только на официальном сайте ГИБДД. Для этого нужно вручную ввести номер и дату выдачи удостоверения. Других способов официальной проверки пока что нет.

Компании проверяют всех водителей при регистрации. Регулярное внимание и к тем, кто часто пользуется сервисом. При этом ежедневно в мегаполисе водители совершают тысячи поездок на каршеринге. Чтобы исключить риски, всех их нужно проверять каждый день.

Объем проверки получается гигантским: в шести крупнейших компаниях, по данным столичного Дептранса, водят 2,1 млн активных пользователей. При этом за 2020 год в Москве водители каршеринга совершили 130 млн поездок. Ежедневно проводить столько проверок вручную нереально для сервисов. Все из-за технических особенностей сайта ГИБДД.

Как можно решить проблему с «лишенцами» прав на каршеринге

Решение проблемы в 2019 году предлагала федеральная Госавтоинспекция. Об этом говорил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров в интервью газете «Известия».

Ведомство выступило с инициативой в сфере каршеринга: запретить допуск к краткосрочной аренде авто злостным нарушителям (для этого нужен единый черный список) и не пускать за руль каршеринга тех, кого хотя бы раз лишали водительских прав.

Операторы краткосрочной аренды также заинтересованы в получении доступа к базе данных водительских прав. Например, неоднократно заявлял в СМИ об этом сервис Яндекс.Драйв. Это нужно, чтобы в реальном времени отслеживать актуальность документа. Так бы решили проблему с клиентами, которые хотят сесть за руль каршеринга с недействительными правами.

Единую базу нарушителей для всех операторов каршеринга хотели создать в начале 2021 года. На этот же год планировали и старт системы «пакетных» проверок водительских удостоверений. Должен был появиться сервис, который позволит каршеринговым компаниями автоматически проверять актуальность удостоверений пользователей.

Ни одна из инициатив до сих пор не запущена.

Ввести автоматизацию просто

— В идеале система должна работать так: если вы хотите арендовать машину, робот автоматически проверяет ваши права. Но сегодня программа не может этого сделать. Сейчас в ответ на запрос оператора каршеринга к ГИБДД о том, действительны ли права, нужно отвечать «да» или «нет», — говорит вице-президент «Национального автомобильного союза», член общественного совета при ГУ МВД Москвы Антон Шапарин.

Возможности программы сейчас ограничивает капча — защитный механизм онлайн-сервисов от виртуальных атак. Стоит пропустить через сайт ГИБДД 5-10 удостоверений, как он начинает просить ввести случайный код с картинки. Робот делать этого не умеет.

— С ГИБДД давно идут переговоры на тему автоматизации, и все понимают, что она повысит безопасность каршеринга. Может быть, эти печальные события сподвигнут вернуться к вопросу о сотрудничестве с операторами. Если бы виновник аварии на Орджоникидзе не смог получить доступ к автомобилю в тот день, наверняка бы остался жив и он, и водитель такси, — говорит Антон Шапарин.

Собеседник добавляет: после обкатки системы на каршеринге, было бы хорошо распространить ее на такси. Ведь сегодня сервисы такси так же не могут регулярно и «оптом» проверять водителей.

Поднять безопасность каршеринга поможет и объединение черных списков всех компаний. Сегодня они у каждого оператора свои. Доступ к машинам блокируют лихачам, однако они могут перебежать в другую фирму, где о них еще ничего не известно.

— С общим черным списком можно всех неадекватных водителей пересадить на общественный транспорт. Создать единый стоп-лист несложно. Он может выглядеть как таблицы, в которых указана дата блокировки и номер водительского удостоверения. Объединить данные могут и наши IT компании, и государственные ведомства. К решению проблем с проверкой прав и черными списками нужно вернуться как можно скорее, — отмечает Шапарин.