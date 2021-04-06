Устройство для отпугивания молодежи и гей-бомба: самые странные научные идеи и открытия последних лет

В Гарвардском университете ежегодно вручается премия «за достижения, которые заставляют людей сначала засмеяться, а затем задуматься». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как вы, наверное, знаете, в Гарвардском университете ежегодно вручается премия «за достижения, которые заставляют людей сначала засмеяться, а затем задуматься». Это самая веселая научная награда в мире. Английское название премии, IgNobel Prize, рифмуется и с Nobel – «Нобелевская », и со словом ignoble – «низкий», «постыдный», «неблагородный»; у нас ее принято называть Шнобелевской. Но доктор химических наук Генрих Эрлих и кандидат физико-математических наук Сергей Комаров считают, что русское название - уничижительное, обидное и несправедливое. И правда: «подавляющее большинство лауреатов Игнобелевской премии съезжаются со всего мира, чтобы принять участие в церемонии награждения. Премии вручают всамделишные нобелевские лауреаты, которых в Гарварде предостаточно, а сама церемония превращается в веселый капустник, отражающий дух настоящей науки и совершенно не похожий на стокгольмский официоз».

То есть премия вручается далеко не только за идиотизм: некоторые открытия оказываются поинтереснее, чем те, что получают Нобелевскую премию. Просто рассказы о них звучат куда забавнее. И неплохо бы помнить, что, например, наш бывший соотечественник Андрей Гейм получил сначала Игнобелевскую премию за опыт, описанный в статье «О летающих лягушках и левитронах», а потом - Нобелевскую за технологию получения графена…

ЛОВЛЯ РЫБЫ ЗУБАМИ И ДОЖДЕВЫЕ ЧЕРВИ НА ЗАВТРАК

Как пишут Эрлих и Комаров, «настоящие ученые — люди немного сумасшедшие, в хорошем смысле этого слова, а иногда и в прямом». К ним, несомненно, относится Чарльз Фостер, английский ветеринар, философ и этолог - то есть специалист по поведению животных. Это самое поведение он изучал, разделяя со зверями все тяготы их бытия. «Фостер жил несколько недель в Уэльсе в компании барсуков, делил с ними ложе у подножья холмов и их скудную пищу — дождевых червей . С выдрами он плавал в озере, обучаясь искусству ловли рыбы зубами. В образе оленя он спасался от гончей, спущенной его безжалостным ассистентом. Вместе со стрижами он пересекал на параплане Гибралтарский пролив, следуя на зимовку в Африку, а уподобившись городской лисице, копался в мусорных баках в поисках пропитания, конкурируя с бомжами». В 2016 году Фостер выпустил книгу «Быть животным», ставшую бестселлером, и тогда же получил Игнобелевскую премию по биологии. Многие скажут, что в дополнение к ней Фостеру надо было бы выдать направление к психиатру - но ведь он вел себя как настоящий ученый, и собрал для науки много ценных данных.

Это самая веселая научная награда в мире. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кстати, премию с ним в 2016-м разделил британец Томас Твейтс, который буквально решил стать козлом. Он сконструировал экзоскелет, с помощью которого передвигался по Альпам на четырех конечностях, имитируя движения горных козлов. Эксперимент шел триумфально: настоящие козлы сочли Твейтса конкурентом в борьбе за внимание самок и едва не подняли на рога. Еще Твейтс пытался есть траву, но она была немытой, и это привело к приступам диареи, пришлось пойти на обидный и недостойный ученого компромисс: перед употреблением готовить траву в скороварке. Твейтс, как и Фостер, написал о своем опыте книгу, получившую название «Мужчина-козел: как я отдохнул от бытия человека».

Еще один эксперимент на себе поставил калифорнийский врач-иммунолог Дональд Унгер. В детстве ему говорили, что если он будет хрустеть суставами пальцев, у него обязательно разовьется артрит. Он провел исследование, которое длилось 50 (!) лет. Унгер «минимум дважды в день хрустел пальцами только левой руки, правая рука оставалась нетронутой для контроля эксперимента. Таким образом, суставы пальцев левой руки щелкнули как минимум 36500 раз, тогда как суставы правой щелкали намного реже и спонтанно. По прошествии 50 лет руки сравнили на предмет присутствия артрита. Ни на одной из рук артрита не было, как и не было никаких заметных различии между ними». Разумеется, Игнобелевская премия по медицине была обеспечена.

КАК ОСТАНОВИТЬ КРОВОПРОЛИТИЕ С ПОМОЩЬЮ МЕДИТАЦИИ

Слышали ли вы об «эффекте Махариши»? В 50-е годы неоиндуистский проповедник Махариши Машех И оги придумал трансцендентную медитацию. И если проводить ее коллективно (представьте себе тысячу человек, которые сидят рядом, на расстоянии не больше полутора метров друг от друга, и с закрытыми глазами нараспев читают мантры), воцаряется мир - причем на сотни километров вокруг! Десятки тысяч совершенно посторонних людей, и не подозревающих о том, что такая медитация где-то проводится, внезапно умягчаются сердцами и становятся добрее. В регионе гаснут вооруженные конфликты, резко снижается количество насилия. Махариши полагал, что для этого эффекта нужно, чтобы одновременно медитировал один процент населения региона, но потом стали считать, что достаточно и квадратного корня из этого числа.

Скептики, даже не задумываясь, скажут, что это полный бред. Но были проведены вполне серьезные эксперименты - например, во время израильско-ливанской войны в 1978-1984 годах. Как пишут Эрлих и Комаров, «на юге Ливана было выбрано пять городков с населением по 10 000 жителей. В 1980 и 1981 годах на них падало около 800 снарядов в год. В городке Баскинте в 1982 году один процент населения научили заниматься трансцендентной медитацией. И что же? На городок перестали падать снаряды, у жителей снизились связанные с войной убытки, а у соседей, оставленных для контроля непросвещенными, все оставалось по-прежнему… В Иерусалиме за два с половиной года войны семь раз собирались группы медитирующих участников эксперимента числом 100–200 человек. (…) Статистическая обработка данных, полученных в периоды проведения медитации и в отсутствие этого воздействия, с высокой достоверностью выявила такие факты: падение военных потерь — 71%, снижение числа ранений — 68%, снижение уровня конфликтности — 48% и рост на 66% дружеских акций между противниками. Что интересно: чем больше была группа, тем меньше оказывалась интенсивность конфликта и тем выше качество жизни в Израиле».

В 1993 году похожий эксперимент провели в Вашингтоне: попросили вместе медитировать 4000 человек. Потом изучили криминальные сводки. И выяснилось, что число преступлений против личности на протяжении нескольких последующих месяцев было на 20 процентов меньше, чем в прошлые месяцы и годы. Физик Джон Хагелин (вообще он занимается элементарными частицами) за организацию этого эксперимента получил Игнобелевскую премию мира в 1994 году.

Премии вручают всамделишные нобелевские лауреаты, которых в Гарварде предостаточно, а сама церемония превращается в веселый капустник, отражающий дух настоящей науки и совершенно не похожий на стокгольмский официоз». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хагелин считает, что «существует некое поле сознания, которое по свойствам столь похоже на разыскиваемое физиками единое поле, что на самом деле этими терминами называют одно и то же. Трансцендентная медитация способна вызвать возмущения поля, а медитирующая группа за счет перехода сознания всех участников в одно и то же состояние — точь-в-точь атомы в кристалле, готовом испустить лазерный луч, — такое возмущение резко усиливает. (Как сказали бы фантасты, формируется пси-луч, а сторонники эфирной теории удовлетворенно бы заметили, что никакое это не возбуждение поля, а самая что ни на есть волна в эфире.) Распространяясь в пространстве, это возмущение воздействует на сознание людей, находящихся в окрестностях расположения группы. В результате снижается уровень социального стресса, а от него-то все беды и происходят. Естественно, радиус воздействия возрастает с увеличением числа участников группы».

Что касается скептиков, было проведено отдельное исследование: опросили 35 экспертов, участвовавших в ближневосточном урегулировании. Только один заявил, что верит в эффективность трансцедентной медитации. Остальные отвергали ее эффект - как выяснилось, с ходу, просто потому, что это не вписывалось в их картину мира. В сущности, аргументация сводилась к фразе: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда!»

При этом имеются данные о том, что с помощью трансцедентной медитации была прекращена эквадорско-перуанская война в 1981 году (начальник эквадорского генштаба обучил этой технике своих офицеров). А еще подсчитано, что «за период 1984–1987 годов президент США Рональд Реи ган 478 раз высказывался об СССР и лично о генеральном секретаре ЦК КПСС. В момент проведения экспериментов по трансцендентной медитации тон американского президента становился гораздо более дружелюбным. А также, спустя два-четыре месяца после того, как размер группы превышал пороговое значение в 1700 человек, уровень конфронтации между двумя сверхдержавами снижался». Американец Дэвид Леффлер утверждает, что в крови людей, находившихся неподалеку от мечта медитации, резко повышался уровень гормона серотонина, вызывающего умиротворение.

В общем, поле для экспериментов широкое. Кстати, Эрлих и Комаров замечают: «Для гармонизации российского пространства, как нетрудно подсчитать, требуется одновременная постоянная медитация 1184 человек. Не так уж и много».

НАСТОЯЩИЕ «ЛУЧИ НЕНАВИСТИ»

Игнобелевская премия мира присуждалась и за другие, не менее свежие и оригинальные изобретения, с помощью которых предлагалось улучшить нравственный климат на планете.

Так, в 2006 году ее удостоился валлийский инженер Говард Стэплтон, придумавший устройство под названием «Москит» для отпугивания молодежи. «Москит» испускает слабый акустический сигнал, который слышат исключительно люди в возрасте от 13 до 20 лет. То есть громкие и неуправляемые подростки и буйное юношество. Те, кто старше или младше, буквально пропускают этот звук мимо ушей. А у молодых в ушах начинает жужжать, и минут через десять беспокойство и раздражение становится невыносимым. Шумная компания подростков снимается с места и отправляется хулиганить куда-нибудь еще.

Выглядит почти фантастикой, но устройство (построенное по тому же принципу, что приборы для отпугивания собак или мышей) работает и успешно продается по цене 500 фунтов за экземпляр! Правда, на него немедленно ополчились правозащитники. В 2010 году Совет Европы счел «Москит» бесчеловечным и призвал к его запрету, но британское правительство к этой рекомендации не прислушалось. Более того - благодаря шумихе продажи аппарата возросли, и его взяла на вооружение британская полиция. А ободренный Стэплтон развивает свою концепцию: оказывается, «Москит» можно использовать и для приманивания молодежи. Например, транслировать с его помощью музыку на недоступной для взрослых частоте. Или создавать мелодии для мобильников, которые будут слышать только люди в возрасте от 13 до 20 лет…

Премия вручается далеко не только за идиотизм: некоторые открытия оказываются поинтереснее, чем те, что получают Нобелевскую премию. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но как разгонять неприятные сборища людей постарше? На помощь может прийти СВЧ-пушка. Ее придумали в Пентагоне в 90-е после военной операции в Сомали (та описана, в частности, в фильме Ридли Скотта «Падение «Черного ястреба»): на американских военных тогда постоянно нападали разъяренные местные жители, вооруженные палками и кирпичами. СВЧ-пушка генерирует и фокусирует луч электромагнитного излучения высокочастотного (миллиметрового) диапазона. А проще говоря, если направить ее на человека, у него сильно разогреется верхний слой кожи толщиной в полмиллиметра. Ему сразу станет неприятно, а через пару секунд - очень больно, и он инстинктивно постарается убраться подальше. Действует это так: стражи порядка видят сомнительную толпу (например, демонстрантов), вычисляют зачинщиков, которые бегут впереди, и направляют на них свои «лучи ненависти». Зачинщики растеряны, и, посрамившись, убегают, а толпа постепенно рассасывается.

А вдруг полномасштабная война? На помощь одной из сторон может прийти изобретение, которое журналисты окрестили «гей-бомбой», и которое получило Игнобелевскую премию мира в 2007 году. Исследователи из Лаборатории ВВС США имени братьев Райт придумали распылять специальные феромоны над отрядами противников. По идее, воины после этого должны были начать испытывать сильное влечение друг к другу. Буквально «становиться друг для друга сексуально неотразимыми». Уж какие после этого могут быть боевые действия! (Это изобретение беспощадно высмеивали с момента, когда о нем стало известно, и все разработки в этом направлении вроде как были остановлены - хотя как знать, что еще на уме у ВВС США…)

ОСТРОГЛАЗЫЕ ГОЛУБИ И ЯДОВИТЫЙ ПАМЯТНИК

А вот японец Юкио Хироси в детстве часто гулял по парку в родном городе Канадзава и заметил удивительную особенность: все памятники в нем были загажены голубями, и только статую принца Ямато Такэру, божества синтоистского пантеона, птицы облетали стороной. Когда Юкио вырос, решил найти ответ на вопрос, почему так происходит. Он стал металловедом, и лаборатория, где он работал, принимала участие в реставрации статуи принца. И оказалось, что та отлита из мышьяковистой бронзы, которую давно перестали использовать. Похоже, по каким-то причинам птицы боятся мышьяка.

Хироси получил за свое исследование Игнобелевскую премию по химии в 2003 году, но это история скорее грустная, чем забавная. С одной стороны, можно было бы использовать открытие для того, чтобы отваживать птиц вообще ото всех памятников - но ученому не удалось доказать, что мышьяк в металлической статуе безопасен для окружающей среды. Люди просто боятся самого слова «мышьяк» - оно ведь сразу ассоциируется с ядом (хотя микродозы мышьяка встречаются где угодно - хоть в питьевой воде, хоть в армянском коньяке, хоть в лекарствах в кабинете стоматолога). А с другой, так и завис вопрос: каким образом птицы вообще понимают, что в статуе есть мышьяк? Не унюхивают же они его?

Хироси предполагал, что птицы умеют видеть в другом диапазоне - в частности, фиксировать потоки ионов. Но вообще тема так и заглохла: оказалось, сенсорная биология птиц вообще не волнует научное сообщество. И если вы решите посвятить изучению этой темы всю свою жизнь, вас, скорее всего, на каждом шагу будут встречать словами «Да кому это вообще надо?»