Дела двух «слепоглухонемых» лжесвидетелей по делу Ефремова передали в суд

Свидетель Андрей Гаев у здания Пресненского суда во время процесса по делу Михаила Ефремова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Спустя почти год после резонансной аварии, которую 8 июня на Садовом кольце устроил пьяный актер Михаил Ефремов, в Пресненском суде снова будут разбираться в этой громкой истории. Во вторник, 6 апреля, сюда поступили материалы по делам двух лжесвидетелей.

- Уголовные дела в отношении Кобец Александра Петровича и Гаева Андрея Александровича поступили в Пресненский районный суд. Материалы дела пока только зарегистрированы, но судебные заседания не назначены, - сообщили «КП» в пресс-службе Пресненского суда.

Фамилии обвиняемых в даче ложных показаний хорошо известны тем, кто следил за громким судебным процессом. Это те самые свидетели, которые в суде уверяли, что были на месте аварии и видели за рулём внедорожника актера совершенно другого человека. Кобец и Гаев, по задумке адвоката Ефремова, Эльмана Пашаева, должны были сыграть ключевую роль в процессе. Но их показания скорее напоминали фарс.

Адвокат Эльман Пашаев. Фото: Иван МАКЕЕВ

Оба приятеля в суде заявили, что в день аварии во дворе неподалеку о места ДТП распивали спиртное. Дальше больше: Кобец, который битый час распинался, описывая человека, который якобы был за рулем внедорожника, вдруг заявил, что у него серьезные проблемы со зрением. Гаев и вовсе не сумел ответить на элементарные вопросы суда о расположении машин на месте ДТП. Ну а кульминацией показаний стал просмотр видео: ни Кобец, ни Гаев не сумели найти себя на многочисленных роликах, сделанных очевидцами сразу после аварии. В соцсетях парочку прозвали «слепоглухонемыми» свидетелями.

Уголовное дело по статье 307 УК РФ «Дача заведомо ложных показаний» против них возбудили полгода назад. Все это время оба находились под подпиской о невыезде. Свою вину они так и не признали. Вероятно, в суде они повторят свои фантастические показания. По одной из версий, подкупить свидетелей мог адвокат Эльман Пашаев, но таких улик не нашли.

Слушания по делу лжесвидетелей начнутся уже в апреле. Им грозят штрафы и условные сроки лишения свободы. Тем временем полиция завершила расследование по делу третьего лжесвидетеля, правда, пока материалы в суд переданы не были.

Напомним, 8 июня 2020 года Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу Смоленской набережной и протаранил фургон службы доставки рыбных деликатесов. Водитель Сергей Захаров погиб. В тот же день в крови актера нашли наркотические вещества и алкоголь. Михаил Ефремов сейчас находится в колонии, он осужден на семь с половиной лет лишения свободы.

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