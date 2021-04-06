Как мы отметим день Победы, и сколько людей в России вообще не болеют «короной»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью «Известиям» рассказала о том, почему от «короны» нужно прививаться весной, почему вакцинация – гарантия хорошего отпуска, как мы отпразднуем день Победы в этом году, и есть ли люди, к которым коронавирус вообще не может подступиться.

Как в России обстоят дела с коллективным иммунитетом к «короне»?

Анна Попова считает роль вакцинации приоритетной в процессе формирования популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции. Именно таким образом, через вакцинацию, в России противостоят гриппу, кори, краснухе, полиомиелиту и дифтерии, предотвращают массовые заболевания столбняком. Иммунитет к этим болезням формируется именно путем вакцинации, а не через болезнь. Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что это правильный путь и в случае с ковидом.

К сожалению, часть людей в России все же переболеют коронавирусной инфекцией, отметила Анна Попова. Исследования Роспотребнадзора показали, что в среднем до 40% граждан в различных регионах страны уже имеют антитела к новой коронавирусной инфекции после контакта с живым вирусом, то есть уже переболели «короной». Однако, поскольку заболевание протекает очень непредсказуемо, то лучшим способом сохранить здоровье и защитить себя руководитель Роспотребнадзора считает вакцинацию. Прекратить распространение вируса поможет только это.

Есть ли в коронавирусе гены, которые губят иммунитет?

Главная загадка коронавируса не в том, что в нем есть какие-то особенные гены, убивающие иммунитет, а в том, что иммунитет со временем снижается, как в случае, если человек переболел, так и в том случае, когда иммунитет был достигнут после вакцинации, рассказала Анна Попова. К тому же вирус мутирует. Сейчас мутирует менее 1% генома SARS-CoV-2, поэтому иммунитет после вакцинации защищает в подавляющем большинстве случаев. Однако привиться нужно всем, кому позволяет состояние здоровья, убеждена глава Роспотребнадзора.

Вакцина доступна, мест, где можно сделать прививку, масса. Особенно актуально вакцинироваться сейчас, весной, в преддверии майских праздников и летних отпусков. На отдыхе нам не очень-то захочется соблюдать все ограничения, поэтому, чтобы отдохнуть хорошо, успешно и радостно, чтобы отпуск приносил только удовольствие, нужно сделать прививку сегодня. Анна Попова напомнила, что до 1 июня осталось два месяца и это то время, за которое можно и нужно сформировать полноценный поствакцинальный иммунитет в стране.

Как мы будем праздновать День Победы?

Руководитель Роспотребнадзора рассказала о том, что соцопросы показывают: жители России хотели бы пройти в «Бессмертном полку», побывать на параде Победы. Но чтобы дойти до этого этапа, надо четко соблюдать все правила сейчас, подчеркнула Анна Попова, отметив, что уже к концу мая можно будет говорить о формировании иммунитета после прививки у тех, кто прошел вакцинацию.

Есть ли люди, которые не болеют ковидом вообще?

В популяции действительно существует небольшое количество людей, которые практически ничем не болеют, рассказала Анна Попова. Подробно этот феномен изучали, исследуя ВИЧ. Ученые пришли к выводу, что около 1% населения не имеют, как выразилась Анна Попова, «замочных скважин» в клетках организма для «ключика», который есть у вируса». Предположительно, такое возможно и для новой коронавирусной инфекции. Однако никто из нас не знает, попадает ли он в число счастливчиков. Поэтому санитарные требования нужно соблюдать абсолютно всем. Это маска, чистые руки, чистые поверхности.

Кто в группе риска повторного заражения ковидом?

По мнению Анны Поповой, люди с нарушением иммунной системы из-за хронических заболеваний или те, кто прошел сложное лечение, - легче попадают под удар инфекции. Всем, кто имеет какие-то хронические особенности здоровья, лучше себя поберечь от встречи с вирусом и после консультации с врачом защитить себя прививкой, уверена Анна Попова.

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