Первый тренер Александра Соболева: Саше в паре с Дзюбой играть сложно

24-летний футболист сборной России и московского «Спартака» забивает практически в каждом матче и продолжает прогрессировать. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

- Александр Николаевич, ваш воспитанник Александр Соболев раскрылся и становится одним из лидеров нашего футбола – открыл свой счет голам в официальных матчах за сборную (в отборочном матче ЧМ-2022 забил Мальте), да и в последнем матче за «Спартак» спас игру – забил два мяча в ворота «Ростова» (3:2).

- Да, сейчас в «Спартаке» он играет как наконечник. Сделал то, что нужно. Хоть там Карпин (тренер «Ростова») и сказал, что Соболев, мол, ничего особенного не показал. А что особенного должен делать нападающий – оказаться вовремя в нужной точке и забить.

Он что, должен разыгрывать или пачками обыгрывать? Для этого в «Спартаке» есть Ларссон, Понсе, Промес. А то, что от него требуется, он и показал. Саша, кстати, не только все верховые мячи принял, но и длинные передачи делал и выход из обороны. То есть он свою работу исполняет сейчас хорошо.

- А в сборной, когда они с Дзюбой вместе на поле, у него что-то не очень получается?

- Да в паре двум большим сложно. Черчесов в матче со Словакией (1:2) решил попробовать переломить матч навалом в концовке. Бывают такие моменты, когда за счет фланговых передач и прострелов стараются задавить, затоптать соперника. Но наша сборная к этому не приучена, они все время наигрывали другую модель.

- Вы как-то поздравляли Сашу с последними успехами?

- Нет. Дело в том, что я лежал в больнице. Я приболел немножко этим коронавирусом. Пока никому не звонил, только очухиваюсь потихоньку.

- Может быть, вы видели Инстаграм Саши? Он там майку, в которой забил свой первый мяч за сборную Мальте, продает сейчас на благотворительном аукционе. Уже 205 тысяч кто-то из болельщиков дает.

- Саша и раньше помогал больным детям. По-моему, девочке какой-то из Бийска перечислял деньги на протез. Кому-то еще. В начале учебного года в нашу спортшколу прислал 20 мячей…Ну, молодец, хорошо, что всем помогает.

Турнирная таблица

И О

1 Зенит 24 51

2 Спартак 24 47

3 Локомотив 24 43

4 ЦСКА 24 43

5 Динамо 24 42

6 Рубин 24 40

7 Сочи 24 40

8 Ростов 24 37

9 Химки 24 35

10 Краснодар 24 34

11 Ахмат 24 32

12 Урал 24 29

13 Ротор 24 18

14 Арсенал 24 17

15 Уфа 24 14

16 Тамбов 24 13

Лучшие бомбардиры чемпионата РПЛ после 24-х туров

1 Сердар Азмун («Зенит») – 13 (2*)

2 Артем Дзюба («Зенит») – 13 (3)

3 Джордан Ларссон («Спартак») – 12 (1)

4 Александр Соболев («Спартак») – 12 (4)…

*голов с пенальти