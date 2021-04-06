Армия 10 дней отбивала город в Мозамбике у боевиков-исламистов

Мозамбик. Женщина-беженка из районов страны, охваченных атаками боевиков-исламистов. Фото: REUTERS

Небольшой приморской город Палма с 75 тысячами жителей, расположившийся на самом севере Мозамбика, 24 марта оказался захвачен представителями террористической группировки «Ансар-аль-Сунна» (известная также как «аш-Шабаб»). Боевики атаковали город с двух направлений: с воды и по суше.

Исламисты не щадили никого - были убиты десятки мирных жителей, в том числе и дети. Для своих жертв они выбирали страшную смерть — обезглавливание. Особую охоту они развернули на иностранцев, среди них - специалисты, занятые на строительстве терминала сжиженного природного газа. Уже известно, что среди жертв есть британские подданные и граждане ЮАР.

Иностранцы попытались было скрыться на территории одной из гостиниц, но боевики выкурили их оттуда. Колонна из нескольких машин попыталась вырваться из захваченного города, но минимум один автомобиль попал в засаду.

Происходило все это на границе с Танзанией — страной, которая радушно принимает российских туристов, несмотря на пандемию.

Спасаясь от террористов, бежали из Палмы и тысячи местных жителей. Французская корпорация Total приостановила работу над газовым проектов в этом районе и эвакуировала своих сотрудников. Кстати, вероятно именно найденное несколько лет назад в районе Палмы месторождение природного газа привлекло террористов: борются они не только за идеи, но и за вполне осязаемые деньги.

В течение 10 дней правительственные войска отбивали Палму у боевиков. На помощь отправился даже португальский спецназ. В результате успешной спецоперации военные взяли город под свой контроль. Особое внимание было уделено охране завод по переработке газа. В связи с этими новостями местные жители постепенно начинают возвращаться в свои дома.

В минувшие выходные Палму посетил губернатор провинции Кабу-Делгаду Валги Тауабу, заверивший, что поможет наладить нормальную жизнь в городе. Властям еще предстоит восстановить городскую инфраструктуру: боевики разрушили больницы, банки и здание прокуратуры. До сих пор связь с Палмой не восстановлена.

Захват Палмы стал одной из наиболее дерзких и кровавых акций, устроенных исламистами «Ансар-аль-Сунна». Столкновения между боевиками и военными в этой провинции продолжаются пятый год. За это время погибли около 2,5 тысяч местных жителей, более 650 тысяч человек покинули регион.