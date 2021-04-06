«Я хотел зайти в дом, но силовики не разрешили»: сын «мытищинского рэмбо» рассказал, что на самом деле случилось с отцом

Владимир Барданов с дочерью Фото: Личный архив

Со дня штурма трёхэтажного особняка в поселке Вешки, что в двух километрах от Москвы прошло уже больше недели, но споры о том, что же на самом деле случилось, не утихают. Что не день, то новые версии и слухи вокруг личности 61-летнего бизнесмена Владимира Барданова, который около восьми часов держал осаду собственного дома. Напомним, во время штурма один из силовиков был ранен, а сам Владимир Барданов погиб из-за пожара, который случился в доме. Его обгоревшее тело нашли на чердаке.

КРИКИ ДОМРАБОТНИЦЫ МОГЛИ СПРОВОЦИРОВАТЬ СТРЕЛЬБУ

Так кто же такой Барданов, откуда в его доме оружие стоимостью в 300 миллионов рублей, и зачем мужчина устроил стрельбу. Впервые после случившегося молчание прервал старший сын бизнесмена (всего у него четверо детей: две дочери и два сына прим. ред.) Сергей Барданов. Это его голос с призывом к отцу сдаться звучал из громкоговорителя во время безуспешных переговоров, которые вели спецслужбы. Но оказалось, что Сергей был готов к более решительным действиям. Не дали.

- В то утро мне позвонила мама. Сказала, что отец стреляет. Я тут же сел в машину и поехал к дому родителей. Я просил, чтобы меня пустили в дом, дали поговорить с отцом. Но силовики не разрешили мне это сделать. Только спустя три часа они дали мне громкоговоритель. Отец ничего не ответил на мои просьбы. Я все это время звонил ему, но все телефоны он отключил, - рассказал в эксклюзивном интервью программе «Прямой Эфир» Сергей Барданов.

Так что же могло заставить предпринимателя стрелять?

- Думаю, он сначала вообще не понял, что к нему пришли именно полицейские. А потом уже было поздно, он защищал свой дом до конца, - предположил старший сын «Мытищинского рэмбо». – Для меня все это просто шок. Отец не был жестоким. Он любил детей, внуков. У него девять внуков и все они просто души в нем не чаяли.

Это лишь крошечная часть гигантского арсенала оружия и боеприпасов, обнаруженного в доме Барданова. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

По версии других родственников, Барданов мог принять полицейских за рейдеров. Основным доходом семьи были деньги от аренды ТЦ. Только в 2020-м Барданов получил 30 миллионов чистой прибыли. Отжать коммерческую площадь у него пытались и ни раз.

По словам сына, свой арсенал оружия отец прятал от близких.

- До этого момента я не знал про все это. Да, отец был охотником, у него были ружья. Но все остальное я ни разу не видел, - заверил в интервью телеканалу Россия 1 Сергей Барданов.

Послушать его, так отец, свои миллионы заработал вполне себе честно.

- У нас обычная семья была. Отец работал на двух заводах, чтобы нас прокормить, мама мыла полы. Бандитом он никогда не был. Мы сдавали квартиру в центре, жили в Щелково. Бизнес папа начинал с продажи магических кубиков, потом открыл видеостудию, купил бензовозы. Последние у него потом бандиты отобрали. Отец не отчаялся, решил заново начать. На Дорогомиловском рынке открыл ларек: продавал чай, кофе, квас. Потом собрал капитал: купил одну заправку, потом вторую, третью, - рассказал Сергей Барданов.

Огромный дом Сергей Барданов решил отгрохать для четверых детей. Но вместе с ним жила только жена и младшая дочка. В тот роковой день дочка была в гостевом доме, а ее мама Нина Барданова открыла ворота полиции.

ЛЕСТНИЦА ЦЕЛА

- Они маме сказали про каких-то наркоманов и сразу увели ее за территорию. В доме с отцом была только домработница. Она открыла дверь полицейским. Они сразу ее схватили и я уверен, что отец услышал ее крики. Он мог подумать, что в доме бандиты и начать стрелять, - рассказал Сергей Барданов.

По словам сына, Барданов не вел огонь на поражение.

- Это видно по стенам в доме. Он стрелял только на уровне потолка, выше человеческого роста. А вот во дворе вообще нет отверстий от пуль. Он точно никого не хотел убить. Поверьте, если было такое желание, это было легко и просто сделать. Дом на возвышенности, вся территория, как на ладони. Про то что он взорвал лестницу во время штурма, это тоже ложь. Лестницы все целы, они вообще не пострадали, - сообщил Сергей Барданов.

Мужчина уверен, что отец не вел двойную жизнь.

- Те люди, которые сейчас дают интервью и говорят, что отец- бандит, они вообще с ним не были знакомы. Единственный, кто знал отца, это соседка с Кутузовского, - заверил старший сын бизнесмена.

Напомним, 30 марта к дому в элитном подмосковном поселке Вешки подъехали сотрудники полиции и ФСБ. По оперативной информации, Барданов незаконно хранил оружие. Увидев людей в форме, мужчина бросил вниз две гранаты и открыл стрельбу. Позже он выпустил из дома своих родных и работников. Осада со стрельбой продолжалась несколько часов. Барданову, как говорят, много раз предложили сложить оружие, но он отказался. Во время штурма особняк загорелся. Обгоревшее тело владельца после разбора завалов нашли на чердаке. Позже силовики опубликовали фото и видео из дома - там нашли большое количество стрелкового оружия и сотни ящиков с патронами. Возбуждены три уголовных дела.

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