Голые модели, задержанные в Дубае, могут избежать тюрьмы

В «КП» попали кадры скандальной фотосессии

В ОАЭ разгорелся нешуточный скандал. В одном из элитных отелей бизнесмен организовал фотосессию, раздев на балконе моделей из Украины.

Девушек задержали, поскольку в Дубае публичное обнажении приравнивается к тяжкому преступлению. Организатор фотосессии тоже попал на серьёзные штрафы.

В ОАЭ разгорелся нешуточный скандал. В одном из элитных отелей бизнесмен организовал фотосессию, раздев на балконе моделей из Украины.

Однако в распоряжении kp.ru попали скандальные кадры этой фотосессии. Судя по всему, в фотосете участвовали более 11 украинок.

-За них уже внесли залоги и скорее всего, они могут избежать наказания, поскольку в Рамадан не сажают в тюрьму, -предположил в беседе с «КП» друг бизнесмена, организовавшего скандальную фотосессию с голыми моделями.

Девушек задержали, поскольку в Дубае публичное обнажении приравнивается к тяжкому преступлению.

Напомним: несколько лет назад в ОАЭ тоже случился похожий скандал. Тогда модели из России и Украины участвовали в фотосессии для одного бренда одежды, снимки были приличными, но в свободное от работы время дамы фотографировались обнаженными в своих номерах и разгуливали по фойе отеля в купальниках. Постояльцы гостиницы тогда обратились в полицию, чтобы наказать девушек за столь вольное поведение.