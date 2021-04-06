В социальную сеть - через Госуслуги: станет ли обязательным «вход в интернет по паспорту»

Министерство цифрового развития запускает эксперимент: авторизоваться в соцсетях, интернет-магазинах и сервисах поиска работы можно будет через Госуслуги. Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Для каждой социальной сети, интернет-магазина или сайта поиска работы скоро не нужен будет отдельный логин и пароль. Министерство цифрового развития запускает эксперимент: авторизоваться на этих сайтах можно будет через Госуслуги. То есть любой пользователь, у которого есть подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг, сможет заходить в интернет-магазины и на другие платформы без дополнительной регистрации. Как поясняют в Министерстве цифрового развития, это сделает общение и сделки в интернете более безопасными. И менее «обезличенными».

- Все это напоминает выход в интернет по паспорту. На первый взгляд идея может показаться не очень здравой. Но если учесть, сколько в интернете анонимов и какие проблемы из-за них порой возникают, я думаю, что подобные вещи будут появляться не только в России, но и во многих других странах, - говорит Андрей Яблонских, президент Международной академии digital-коммуникаций.

Система эта не новая. Если открыть главную страницу тех же «Одноклассников», вам предложат войти в личный кабинет не только по своему логину и паролю, но и авторизоваться через Mail.ru, Вконтакте, Facebook. Вскоре к ним добавятся и Госуслуги. Технически это сделать легко - главное, чтобы сами сервисы согласились добавить такую возможность.

- Для западных соцсетей это практически нереально: Facebook, Youtube, Twitter вряд ли станут добавлять механизмы авторизации через Госуслуги. А вот у «Вконтакте», «Одноклассников» и других российских сервисов возможность такой авторизации, скорее всего, появится, - считает Андрей Яблонских. - Однако не стоит забывать, что практически все, кто хотел зарегистрироваться в соцсетях, уже это сделали. Поэтому эксперимент направлен больше на молодежь, которой это только предстоит через несколько лет. Но в любом случае, авторизация через Госуслуги будет лишь одним из вариантов войти в свой личный кабинет. Сделать ее обязательной нереально.

Если с соцсетями и сайтами поиска работы все понятно, то с торговыми площадками ситуация поинтереснее. Правительство предлагает ввести авторизацию через Госуслуги не просто в интернет-магазинах, но для «ресурсов в интернете, предоставляющих возможность ознакомиться с предложением о заключении договора купли-продажи товара (выполнения работ, оказания услуг) и заключить такой договор». А значит, сюда можно отнести и сайты объявлений - «Авито», «Юлу», Cian и т. д.

- Многие российские интернет-магазины и так работают в правовом поле. А вот если сделать такую авторизацию для сайтов объявлений, это было бы очень полезно. Вход через Госуслуги мог бы навести порядок на этом рынке, потому что сейчас там царит полный бардак и количество мошенников превышает все мыслимые пределы, - говорит Андрей Яблонских.

На эксперимент правительство отводит чуть больше года. За это время разработчики внесут все нужные изменения в программы и законы и с 1 июля 2022 года система авторизации через Госуслуги должна заработать полноценно.

КСТАТИ

На каких сайтах уже работает такая система

На некоторых сервисах уже сейчас можно войти в свой личный кабинет по логину и паролю от Госуслуг. Вот некоторые из них.

- Федеральная налоговая служба: nalog.ru

- Пенсионный фонд: es.pfrf.ru

- Фонд социального страхования: lk.fss.ru

- Росреестр: lk.rosreestr.ru

- Сайты местных органов власти: mos.ru, gorod.gov.spb.ru и т. д.