Во Вьетнаме меняется власть: Чего ждать России от нового руководства страны

Новый премьер Фам Минь Тин присягает на верность государству.

ЧЕТЫРЕ СТОЛПА ГОСУДАРСТВА

Они это называют «плановой ротацией», однако речь идет о смене трех из четырех главных позиций в стране, которая стала не только региональным лидером, но и важным фактором мировой политики, а сейчас председательствует в Совбезе ООН. Вьетнам входит в десятку самых быстрорастущих стран мира. Чего можно ожидать от новых лидеров этого важного союзника России?

В большинстве стран во главе стоит один человек, президент или премьер. Во Вьетнаме – коллективное руководство. Четыре человека руководят страной, «четыре столпа»: генсек компартии, председатель парламента, президент и премьер-министр. Но последние годы «столпов» было только три: генсеком компартии и одновременно президентом страны был Нгуен Фу Чонг. Это совмещение должностей считалось нежелательным, - оно было вызвано скоропостижной смертью (от болезни) предыдущего президента страны в 2018 году, и генсек Чонг стал в придачу президентом. Сейчас немолодой (ему 76 лет) Чонг покинул пост президента, а сам остался во главе компартии. Чонг считается залогом стабильности Вьетнама. Именно с ним говорил президент Путин, узнав о перестановках в верхах Вьетнама.

Президентом стал Нгуен Суан Фук (66), бывший до сих пор премьер-министром, а председателем Национального Собрания (парламента) стал Выонг Динь Хюэ.

И наконец, утвержденный в понедельник 5 апреля новый премьер-министр Фам Минь Тинь – имя, которое стоит запомнить. Это сильный человек, который, по мнению экспертов, окажет большое влияние на политику своей страны. От него ожидают, что под его руководством Вьетнам сделает большой скачок и проведет необходимые реформы, в частности, цифровизацию, которую собираются завершить к 2030 году.

УСПЕШНЫЙ РОСТ НЕСМОТРЯ НА КОВИД

Впрочем, и сейчас Вьетнам преуспевает. Он стал чуть ли не единственной страной региона, где продолжается рост народного хозяйства, растут зарплаты и происходит общее улучшение – в первую очередь благодаря тому, что Вьетнам отлично справился с ковидом. Там почти нет заболевших, умерли считанные десятки (всего 35 человек), больницы пусты, все спокойно – хотя Вьетнам граничит с Китаем, где вспыхнула пандемия. Годовой прирост национального продукта превысил два процента – меньше, чем в прошлом, но все же положительный, когда у большинства стран он ушел в минус.

Несмотря на этот успех, Вьетнам решил вакцинировать население до 70%. Вьетнамцы сами разрабатывают свою вакцину, но она еще далека до готовности, а время не ждет. Несколько дней назад Вьетнам зарегистрировал русскую вакцину «Спутник V», и 5 апреля президент Путин поговорил по телефону с генсеком Чонгом насчет ее поставок во Вьетнам. По большому счету, они договорились, и сейчас конкретизацией займутся исполняющие инстанции. В коммюнике говорится, что обе стороны настроены на динамичное развитие связей в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году.

Премьер Фам Минь Тинь и новый президент Нгуен Суан Фук.

НЕ ПОТЕРЯТЬ СТАРОГО ДРУГА

Этим займется новый премьер, человек необычной карьеры. Фам Минь Тинь был дипломатом, руководил органами госбезопасности, был главой оргкомитета ЦК КПВ, занимался работой с кадрами. Он – человек новых технологий и убежденный модернизатор – и в госбезопасности он занимался применением вычислительной техники, и на кадровой работе Тинь проводил онлайн-конференции с участием миллиона коммунистов.

Он считает, что кадры решают всё, как говорили и в Советском Союзе. Фам Минь Тинь вместе с генсеком Чонгом проводил масштабную чистку в партии. «В чистке мало приятного, но она необходима», говорит Тинь, и многие партийные работники ежатся от страха. Тысячи партийцев лишились своих партбилетов в ходе чистки. Народу он нравится – как и вообще борьба с коррупцией, начатая генсеком Чонгом и поддержанная Тинем, который выступал против высокомерия и пренебрежения простыми людьми, за простоту доступа к руководству, за открытость.

Не все в восторге от его методов. На Западе обращают внимание на серьезные многолетние приговоры, вынесенные диссидентам, в том числе выставившим свои кандидатуры на выборы в органы власти.

Во внешней политике, Фам Минь Тинь имеет большой опыт работы со всеми главными игроками, в том числе Китаем и США, и он старается держать Вьетнам в равноудаленном положении от обеих держав. У Вьетнама сложные отношения с двумя странами. С Китаем – огромная взаимная торговля, но Китай претендует на острова в Южно-Китайском море, на которые претендует и Вьетнам. Более того, Вьетнам стал альтернативой для американских и европейских компаний, желающих покинуть Китай.

К России Тинь относится с той же теплотой и симпатией, как и другие руководители Вьетнама. Недавно он встречался с главой совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, посетившим Вьетнам. Первым визитом в новом статусе премьера станет поездка в Москву, или по крайней мере на это они рассчитывают. И внедрение российской вакцины «Спутник V» во Вьетнаме тоже ляжет на плечи нового премьера.

Представляется, что Вьетнам в надежных руках.