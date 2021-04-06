Во Вьетнаме меняется власть: Чего ждать России от нового руководства страны

Новый премьер Фам Минь Тин присягает на верность государству.
Они это называют «плановой ротацией», однако речь идет о смене трех из четырех главных позиций в стране, которая стала не только региональным лидером, но и важным фактором мировой политики, а сейчас председательствует в Совбезе ООН. Вьетнам входит в десятку самых быстрорастущих стран мира. Чего можно ожидать от новых лидеров этого важного союзника России?
В большинстве стран во главе стоит один человек, президент или премьер. Во Вьетнаме – коллективное руководство. Четыре человека руководят страной, «четыре столпа»: генсек компартии, председатель парламента, президент и премьер-министр. Но последние годы «столпов» было только три: генсеком компартии и одновременно президентом страны был Нгуен Фу Чонг. Это совмещение должностей считалось нежелательным, - оно было вызвано скоропостижной смертью (от болезни) предыдущего президента страны в 2018 году, и генсек Чонг стал в придачу президентом. Сейчас немолодой (ему 76 лет) Чонг покинул пост президента, а сам остался во главе компартии. Чонг считается залогом стабильности Вьетнама. Именно с ним говорил президент Путин, узнав о перестановках в верхах Вьетнама.
Президентом стал Нгуен Суан Фук (66), бывший до сих пор премьер-министром, а председателем Национального Собрания (парламента) стал Выонг Динь Хюэ.
И наконец, утвержденный в понедельник 5 апреля новый премьер-министр Фам Минь Тинь – имя, которое стоит запомнить. Это сильный человек, который, по мнению экспертов, окажет большое влияние на политику своей страны. От него ожидают, что под его руководством Вьетнам сделает большой скачок и проведет необходимые реформы, в частности, цифровизацию, которую собираются завершить к 2030 году.
Впрочем, и сейчас Вьетнам преуспевает. Он стал чуть ли не единственной страной региона, где продолжается рост народного хозяйства, растут зарплаты и происходит общее улучшение – в первую очередь благодаря тому, что Вьетнам отлично справился с ковидом. Там почти нет заболевших, умерли считанные десятки (всего 35 человек), больницы пусты, все спокойно – хотя Вьетнам граничит с Китаем, где вспыхнула пандемия. Годовой прирост национального продукта превысил два процента – меньше, чем в прошлом, но все же положительный, когда у большинства стран он ушел в минус.
Несмотря на этот успех, Вьетнам решил вакцинировать население до 70%. Вьетнамцы сами разрабатывают свою вакцину, но она еще далека до готовности, а время не ждет. Несколько дней назад Вьетнам зарегистрировал русскую вакцину «Спутник V», и 5 апреля президент Путин поговорил по телефону с генсеком Чонгом насчет ее поставок во Вьетнам. По большому счету, они договорились, и сейчас конкретизацией займутся исполняющие инстанции. В коммюнике говорится, что обе стороны настроены на динамичное развитие связей в соответствии с Декларацией о стратегическом партнерстве, 20-летняя годовщина которой отмечается в этом году.
Премьер Фам Минь Тинь и новый президент Нгуен Суан Фук.
Этим займется новый премьер, человек необычной карьеры. Фам Минь Тинь был дипломатом, руководил органами госбезопасности, был главой оргкомитета ЦК КПВ, занимался работой с кадрами. Он – человек новых технологий и убежденный модернизатор – и в госбезопасности он занимался применением вычислительной техники, и на кадровой работе Тинь проводил онлайн-конференции с участием миллиона коммунистов.
Он считает, что кадры решают всё, как говорили и в Советском Союзе. Фам Минь Тинь вместе с генсеком Чонгом проводил масштабную чистку в партии. «В чистке мало приятного, но она необходима», говорит Тинь, и многие партийные работники ежатся от страха. Тысячи партийцев лишились своих партбилетов в ходе чистки. Народу он нравится – как и вообще борьба с коррупцией, начатая генсеком Чонгом и поддержанная Тинем, который выступал против высокомерия и пренебрежения простыми людьми, за простоту доступа к руководству, за открытость.
Не все в восторге от его методов. На Западе обращают внимание на серьезные многолетние приговоры, вынесенные диссидентам, в том числе выставившим свои кандидатуры на выборы в органы власти.
Во внешней политике, Фам Минь Тинь имеет большой опыт работы со всеми главными игроками, в том числе Китаем и США, и он старается держать Вьетнам в равноудаленном положении от обеих держав. У Вьетнама сложные отношения с двумя странами. С Китаем – огромная взаимная торговля, но Китай претендует на острова в Южно-Китайском море, на которые претендует и Вьетнам. Более того, Вьетнам стал альтернативой для американских и европейских компаний, желающих покинуть Китай.
К России Тинь относится с той же теплотой и симпатией, как и другие руководители Вьетнама. Недавно он встречался с главой совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, посетившим Вьетнам. Первым визитом в новом статусе премьера станет поездка в Москву, или по крайней мере на это они рассчитывают. И внедрение российской вакцины «Спутник V» во Вьетнаме тоже ляжет на плечи нового премьера.
Представляется, что Вьетнам в надежных руках.