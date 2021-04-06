Дмитрий Песков - «Комсомольской правде»: Говорить об антителах у Путина пока преждевременно

Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, появились первые кадры репетиции Парада Победы, и там солдаты маршируют в масках. Значит ли это, что и Верховный Главнокомандующий, и пресс-секретарь, и гости также будут в масках во время Парада?

- Я пока не могу сказать. Все будет зависеть от тех инструкций, которые нами будут получены перед Парадом со стороны наших санитарных властей.

- Дмитрий Сергеевич, Путин 21 апреля будет выступать очно с Посланием. А антитела у него уже появились?

- Пока еще прививочный цикл не завершен. Вы знаете, что президенту был сделан первый компонент прививки. Поэтому, об этом пока говорить преждевременно, нужно дождаться…

Напомним, Владимир Путин не так давно привился от коронавируса. Он хорошо перенес прививку первым компонентом вакцины, и никаких побочных эффектов у него нет. Российский лидер рассказывал, что после вакцинации не занимался спортом трое суток.

- Я спортом не занимался трое суток, ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру, нормально, и все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны, я каждый день почти это делаю, - рассказал президент в программе "Москва. Кремль. Путин" на России 1.