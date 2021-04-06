«Вариантов много, а итог один» - Как начнется и чем закончится война на Украине

Донбасс медленно сползает от перемирия к возобновлению военных действий. День ото дня обстановка в регионе накаляется, в прифронтовых районах гибнут люди. Фото: REUTERS

Донбасс на глазах снова сползает в 2014-15 годы — когда здесь шли активные бои. Нервы накалены до предела, все говорят о полномасштабном наступлении Украины, которое вот-вот начнётся. Киев стянул к Донбассу 100-тысячную группировку войск, заручился поддержкой США, начал обстрел городов и сел ДНР и ЛНР. А еще Киев зачищает информационное поле, закрывая оппозиционные телеканалы и вводя санкции против своих же украинских политиков, депутатов, которые выступают против войны в Донбассе.

Чего ждать дальше, мы спросили у украинского и российского политического эксперта, обозревателя МИА «Россия Сегодня» Ростислава Ищенко.

Политолог Ростислав Ищенко. Фото: Дарья ИСАЕВА

ВАШИНГТОН ТОЛКАЕТ КИЕВ КОЛЕНОМ - В НАСТУПЛЕНИЕ

- Какова роль Америки в обострении на Донбассе?

- Самая прямая. Если в США вслух говорят Киеву: «Мы вас с Россией наедине не оставим», значит за кулисами они говорят: «Нападайте на Донбасс, мы вас защитим», - считает Ростислав Ищенко. - Исходя из этого очевидно, что в Донбассе идет нагнетание именно с украинской стороны. И ее к этому подталкивают США — к тому, чтобы начать боевые действия. По-другому это интерпретировать нельзя.

- Так начнется ли война?

- Всё зависит от Зеленского. Американцы его уже буквально коленом вталкивают в войну, но решение всё равно за ним. Выбора для маневра у него с каждым днем остается все меньше.

- Это будет глобальный кризис?

- Серьёзнее Карибского. Вслед за Зеленским решение о вступлении в войну США могут предложить принять полякам и прибалтам. Потом дойдёт очередь до немцев и французов. Может дойти даже до участия самой Америки.

- То есть что, Третья мировая война?

- Увы. Даже если Зеленский этого не понимает, его действия могут стать первым шагом к новой мировой войне. А локальный конфликт на Донбассе в таком случае закончиться полным исчезновением украинской государственности. Так что Зеленский находится в опасной позиции. Начать войну просто, но Украина не в том состоянии, чтобы рассчитывать на победу. А обещания США «прикрыть» и «поддержать» - не означают, что всё это будет реализовано.

АМЕРИКА ИДЕТ ВА-БАНК

- Но зачем мировой конфликт самой Америке?

- У них стоит задача удержания контроля над Европой. Без этого, они из глобальной державы превратятся в региональную, а потом продолжат падать дальше. Как следствие - резкое падение доходов, уровня жизни. Они не могут позволить себе такую роскошь.

А удержать американцам контроль над Европой возможно только если она будет втянута в конфликт с Россией. Хотя бы политический. Союзники США, согласно очевидному плану Вашингтона, должны поддержать Украину, как государство, «подвергшееся российской агрессии». Как? Максимум — отправить солдат на войну. Европа этого не хочет. Но ей придется выдержать прессинг со стороны США. А минимум, что от них потребуют - ввести полномасштабные санкции. То есть полностью разорвать все политические, экономические и торговые контакты в Россией.

- Но это же совершенно невообразимо в сегодняшнем мире! Даже СССР, будучи за «железным занавесом», продолжал торговать с Европой.

- А в Вашингтоне и хотят, чтобы здесь возник железный занавес и чтобы Европа полностью была зависима от США. Другой вариант их не устраивает. Поэтому и провоцируют этот полномасштабный кризис. Очень, кстати, опасный для всех, в том числе и для американцев. Потому что зачастую такие вещи выходят из-под контроля, даже у тех, кто их начал.

- Байден идет ва-банк?

- Если бы у американской власти сегодня были другие люди с другой концепцией, у них бы какой-то еще вариант нашёлся. Но те, кто там сейчас правит, другого исхода представить просто не могут.

Президент США Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

РОССИИ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО БРОСАТЬ ДЕСАНТ И ТАНКИ

- Чем на все это может ответить Россия?

- Если бы действия России так легко просчитывались, её бы уже давно не было. В случае начала конфликта, российские войска могут войти в Донбасс, а могут не входить. Могут остановиться на западной границе Украины, а могут на границах Донецкой и Луганской областей. Россия может действовать и при помощи добровольцев, даже если они приедут на своей собственной технике, которые на время отпуска взяли в аренду у Минобороны.

- Шутка, да?

- Да, но вариантов у Москвы действительно больше, чем у Киева.

- Кроме варианта оставить Донбасс на съедение Украине?

- Россия, совершенно четко дала понять, что в случае начала боев Донбасс получит поддержку. А как она будет оказана, мы не знаем. Мы видели по 2014-15 годам, что не обязательно отправлять десантников или танки на Киев, потому что Украинскую армию можно и так стереть в порошок.

ДОНБАСС РАССЧИТЫВАЕТ НА НОВЫЕ ГРАНИЦЫ

- А что говорят о возможной войне в самом Донбассе?

- Кто-то хочет, чтобы война быстрее уже началась и закончилась. Тогда прекратятся обстрелы, отодвинется линия разграничения. А ещё лучше, чтобы перевешали на фонарях киевскую хунту. А кто-то говорит: «Сейчас начнётся война и будут убивать наших людей, пусть и дальше с обстрелами, но чтобы дело разрешалось мирным путём.»

- Раскройте секрет — зачем Донбасс еще в феврале принял Русскую доктрину?

- Россия — гарант существования республик Донбасса. Понятно, что если они еще в феврале заявили, что претендуют на контроль в границах областей (сегодня ДНР и ЛНР занимают лишь 1/3 территории Донецкой и Луганской областей, - ред.) и ставят целью вступление в Россию, то это сделано в ответ на действия Украины. К тому времени Киев уже несколько месяцев нагнетала обстановку и отказывалась вести переговоры.

Боец сил обороны ДНР на позициях под Донецком. Фото: REUTERS

ПОЛЬША МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ГАЛИЦИЮ

- Что ждать дальше?

- Тенденция такова, что постоянно идёт вопрос о дальнейшем обострении конфликта и возможность его мирного решения практически пропала. А дальнейшее обострение — это практически сразу война. Но кто сказал, что она обязательно начнётся? Или как будет проходить? Сначала в Вашингтоне и Киеве все же должны принять роковое решение. Потом будет принимать решение Россия - как именно действовать. Силами одних корпусов Донбасса, пусть даже с российскими добровольцами? Либо Россия задействует свои Вооруженные силы? Это решения с разными последствиями для самой России. Но с одним и тем же результатом. Дальше будет вопрос реакции Запада. Та же Польша может заявить, что она в виду развала Украины берёт под защиту бывшие польские земли в Галиции и на Волыни и отправляет туда экспедиционный корпус. И тогда будет вопрос, где и как войска польские встретятся с российскими? А могут и не отправить. А могут и не дойти друг до друга. Там много вариантов.

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