Коррида для Гончаренко. Новый тренер «Краснодара» постарается приручить «быков», а они - тренера

Виктор Гончаренко стал новым главным тренером ФК "Краснодар". Фото: Официальный сайт клуба

Экс-наставник ЦСКА Виктор Гончаренко недолго оставался без работы. Спустя две недели после увольнения из армейского клуба он назначен главным тренером ФК «Краснодар». Контракт подписан на два года. И эти два сезона могут для «быков» превратиться в настоящую корриду.

Все дело во владельце «Краснодара», миллиардере Сергее Галицком. Он влюблен в футбол, обожает свой клуб, и свой городе – тоже. Бизнесмен выстроил один из самых красивых стадионов в Европе и разбил вокруг него замечательный парк, устроил одну из лучших детский футбольных академий в стране, и все это без цента бюджетных денег. Подсчитать, сколько потратил на все это Галицкий в сумме практически невозможно. Но в год команда «съедает» 1-2 млрд рублей его состояния. Парк обошелся в 4 млрд, футбольная арена – более, чем в 20 млрд. Но у этих миллиардов есть оборотная сторона.

ФК «Краснодар» фактически принадлежит Галицкому до последней бутсы игрока молодежного состава. И сам бизнесмен это отлично понимает. А в клубе, кажется, нет ни одного человека, который мог бы спорить с хозяином. Считается, что Галицкий в «Краснодаре» делает все сам – сам выбирает каких игроков покупать, сам решает, кто какой зарплаты заслуживает. В российском футболе все друг другу рассказывают, что это Сергей Николаевич, а не главный тренер, выбирает состав на матчи, и решает в перерыве кого надо менять.

Возможно, все преувеличено. Но Галицкий действительно авторитарен в управлении клубом. Хотя бы потому, что никому не подотчетен. Бюджет ФК «Краснодар» определяет только он. Фанатов у молодой команды, которые могли бы задавать вопросы боссам клуба и сказать, что эта команда принадлежит им не меньше, чем владельцу – тоже нет.. Тренеры по большей части были «плюшевыми», и тоже зависели от хозяина. И никто, учитывая гигантские вложения Галицкого, не чувствовал себя вправе указывать ему, как тратить его же деньги.

Именно в такой клуб с таким бэкграундом приходит Виктор Гончаренко. Тот самый тренер, что уже чувствовал вкус побед и Лиги чемпионов. Тот самый, что умеет говорить «нет», берет решения на себя, и ставит себя главным боссом в раздевалке команды, какие бы звезды в ней ни были. Но как они уживутся вдвоем с Галицким? Как поделят территорию и власть? И как Сергей Галицкий среагирует, если ему установят какие-то границы в его же собственном клубе, который он выстроил своими руками и своими деньгами?

Так что в «Краснодаре» в ближайшее время может искрить. Новый главный тренер будет приручать «быков», а «быки» будут приручать главного тренера. Посмотрим кто кого. Но мы видели потолок клуба, когда в нем безраздельно властвовал Сергей Галицкий. Все-таки при своих крутых возможностях команда не смогла взять ни одного титула. Пробить этот потолок не помогали уже ни деньги, ни новые дорогие игроки, ни свои воспитанники. Но возможно, когда в паре с Галицким будет работать кто-то способный сказать ему «нет», «быки» отрастят себе не только рога.