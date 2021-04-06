Говядина стала деликатесом: потребление на минимуме, зато производство мраморного мяса растет

В 2020 году россияне резко сократили потребление говядины. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2020 году россияне резко сократили потребление говядины. Объем съеденного — на минимуме за последние десять лет. Об этом сейчас активно пишут со ссылкой на данные Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Национальную мясную ассоциацию.

Не торопитесь уж совсем ужасаться. Чуть ранее, в феврале, тот же Центр отраслевой экспертизы представлял такие цифры: в 2020 году, по предварительным данным, потребление мяса (всех видов, а не только говядины) достигло рекордных 77 кило в убойном весе на каждую российскую душу. А среднегодовое потребление протеинов животного происхождения оказалось на душу населения на килограмм больше, чем в 2015 году.

Противоречия тут нет: в целом какого-нибудь мяса мы меньше есть не стали, проблемы именно с говядиной, поскольку она самая дорогая. Это в последнее десятилетие уже стало общим местом в рассказах экспертов мясной отрасли: в кризис в связи со снижением доходов россияне переключаются на более дешевые виды мяса — свинину и птицу. Тем более, что свинина, курятина и вошедшая в моду индюшатина — большей частью нынче отечественные и их в избытке, а с говядиной таких успехов достичь не удалось. И разница в цене сейчас даже между говядиной и свининой — очень ощутима (см. «Средние цены на разные виды мяса»).

Хотя о нехватке протеинов речь и не идет, ряд экспертов считают эту ситуацию не очень хорошей.

-Когда говорят о том, что красное мясо вредно, имеется в виду, что его много есть вредно. У говядины уникальный состав по аминокислотам и ряду других необходимых человеку ингредиентов. Поэтому ну хотя бы раз в месяц она должна присутствовать на столе, - объясняет директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления Российской академии народного хозяйства (РАНХиГС) Анатолий Тихонов.

Специалисты отмечают и еще одну интересную тенденцию. Хотя говядины мы и стали есть в целом меньше, подросли продажи премиальных видов этого мяса. В Москве это и без экспертов заметно. У меня, например, в округе за последний год отечественная мраморная говядина и стейки с необычными названиями по цене в полторы-две тысячи за килограмм как-то неожиданно появились почти во всех сетевых магазинах классом повыше «Пятерочки».

Не получится ли так, что говядина вообще перейдет в разряд деликатесных продуктов? Ну типа красной рыбы или икры...

-Это давно ожидаемая тенденция! - подтверждает Анатолий Тихонов. - И на то есть много разных причин. Чтобы вырастить курицу, надо меньше месяца, в свиноводстве оборачиваемость порядка трех месяцев. А корова только девять месяцев вынашивает теленка, которого потом еще надо, как минимум, полгода откармливать. При этом у нас не Австралия с Бразилией, где бычки могут постоянно пастись на травке. У нас корма дорогие. За счет более дорого премиального мяса затраты как-то окупаются. Поэтому говядина все больше становится именно премиальным мясом для людей, которые имеют соответствующие доходы.

Возникает логичный вопрос: а может, ну его тогда, это импортозамещение? Давайте и дальше развивать свое птицеводство, а говядины все-таки побольше закупать?

-Есть вариант увеличить импорт говядины из Бразилии, Аргентины и т.п. Но общемировая тенденция — сокращение производства говядины. Уменьшаются пастбища, уменьшается в целом поголовье скота. И в связи с этим надо понимать, что дешево хорошее мясо нам никто не повезет, - предупреждает эксперт. - При этом любой дешевый импорт ударит по нашему скотоводству, которое только начало вставать на ноги. Но ситуация такова, что если не будут придуманы какие-то новые технологии, говядины на столах россиян действительно будет все меньше.

СРЕДНИЕ ЦЕНЫ НА РАЗНЫЕ ВИДЫ МЯСА, за кг

2019 год/2020 год

Говядина (кроме бескостного мяса) 350,05 руб./361,04 руб.

Свинина (кроме бескостного мяса) 264,55 руб./269,14 руб.

Куры 143,13 руб./145,55 руб.

(Данные Росстата)

ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО: ТАК МЕНЯЛИСЬ ПРЕДПОЧТЕНИЯ РОССИЯН

(доля в общем потреблении мяса)

2010 год

Птица — 35,77%

Свинина — 33,09%

Говядина — 26,06%

Другое мясо — 5,08%

2019 год

Птица — 44,64%

Свинина - 34,12%

Говядина — 18,55%

Другое мясо — 2,69%

(По данным Центра агроаналитики Минсельхоза)