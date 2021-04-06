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Происшествия6 апреля 2021 15:05

«Этот недочеловек не сможет ко мне приблизиться»: Жертва «скопинского маньяка» Катя Мартынова получила госзащиту

А в течение ближайшей недели СК обещает решить вопрос и о возбуждении против 70-летнего педофила второго уголовного дела
Оксана КРУЧЕНКО
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Екатерина Мартынова требует возбудить против «скопинского маньяка» новое уголовное дело.

Екатерина Мартынова требует возбудить против «скопинского маньяка» новое уголовное дело.

Фото: Первый канал

Жертва «скопинского маньяка» Катя Мартынова, наконец, может вздохнуть спокойно. Решением Следственного комитета России она, ее дети и супруг Денис попали под государственную защиту. Еще 10 дней назад она, будучи вместе со своим адвокатом в Москве, подала в СК заявление о госзащите, и вот, решение принято. Теперь следить за тем, чтобы 70-летний педофил Виктор Мохов, вышедший после отсидки на свободу 3 марта, не беспокоил Катю и ее домочадцев – ни визитами, ни звонками – будут рязанские правоохранители. С ними девушка уже пообщалась «по существу» и обговорила все детали того, как «большой брат будет ее охранять». После этого она, впервые после выхода Мохова из Саратовской тюрьмы, где тот провел без малого 17 лет, почувствовала себя в безопасности.

- Я, на самом деле, пребываю в приятной прострации, - призналась Катя Мартынова «КП». - Все понятно, Мохов старый, немощный, за ним установлен контроль со стороны правоохранительных органов, но все равно, только сейчас мне стало спокойно. Я понимаю, что под зашитой и этот недочеловек не сможет ко мне даже приблизиться. Что я могу ходить на улицу и знать, что со мной все будет в порядке. Это придает огромную уверенность. Дай бог, чтобы ничего не было. И чтобы эти меры безопасности были излишними. Но все рано ощущение, что тебя защищают – это здорово! Единственное, что меня смущает, если честно, это то, что госзащиту я могла получить лишь потому, что моя история получила огласку.

Поводом для обращения жертвы «скопинского маньяка» в СК стало его недавнее интервью Ксении Собчак, в котором 70-летний педофил говорил о своих жертвах, что по мнению Кати – есть ни что иное, как вторжение в личную жизнь. Напомним, что в 2000-ом Мохов, которому тогда было 50 лет, похитил Катю (ей было 14) и ее знакомую, Лену Самохину (она на три года старше) и почти четыре года продержал девочек в подвале под своим гаражом.

Виктор Мохов в сюжете передачи "Осторожно, Собчак". Кадр из видео Youtube

Он насиловал их и мучил, морил голодом и травил газом, когда те начинали бунтовать. Лена родила от него двоих сыновей, которых Мохов подкинул соседям. А в недавней беседе с Собчак постаревший мучитель вознамерился снова «взяться за Лену», у которой в браке детей нет, и высказал желание увидеться с Катей.

К слову, после выхода этого интервью Катя не только подала заявление о госзащите. В тот же день она написала еще одно «прошение» - о возбуждении против «скопинского маньяка» уголовного дела. Бумага была принята и в течение недели, как пообещали девушке в Следственном комитете, по ней будет принято решение.

-Надеюсь, положительное, - поделилась мыслями с «КП» жертва «скопинского маньяка».

Пока же активность Кати уже изрядно подпортила жизнь бывшему зэку. По ее словам, с тех пор как она обратилась в СК, административный контроль, наложенный на него судом, серьезно ужесточили.

- Насколько я знаю, к нему приходит два раза в день участковый, - сообщила не без торжества в голосе девушка. - И ночью могут прийти проверить, дома ли он. И за пределы города он не может выехать. Плюс, если он выходит куда-то – то не более, чем на два часа и только по каким-то хознуждам. Но погулять, а только в магазин или оформить документы.

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