И ни слова про Украину! Шойгу собрал генералов на разговор

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

И о чем же тогда говорил глава военного ведомства?

О ВЕСЕННЕМ ПРИЗЫВЕ

Первого апреля в 83-х субъектах России началась призывная кампания. Организовано более 2700 призывных комиссий, Все они обеспечены необходимым медицинским имуществом, в том числе тест-системами для выявления COVID-19. Завершается вакцинация сотрудников военкоматов. В первую очередь привили тех, кто непосредственно участвует в призыве граждан на военную службу. Организована регулярная дезинфекция зданий и территорий военных комиссариатов, призывных сборных пунктов, а также автотранспорта, предназначенного для перевозки призывников. Сборные пункты готовы к отправке молодого пополнения, продовольствие и вещевое имущество завезены. Командующим войсками военных округов и Северным флотом необходимо взять под личный контроль соблюдение санитарных требований при доставке новобранцев в части.

О COVID-19 В АРМИИ

Проводятся лечебно-профилактические мероприятия по недопущению её распространения в воинских коллективах.

Военнослужащим с COVID-19 своевременно оказывается медицинская помощь. В настоящее время выздоровели 98,5% инфицированных. Массовой заболеваемости не допущено, количество выявленных случаев заражения стабильно снижается. Во многом этому способствует вакцинация личного состава.

Первый компонент вакцины получили свыше 425-ти тысяч человек. Среди них 75 тысяч курсантов, преподавателей военных вузов и довузовских образовательных организаций.

Более 370-ти тысяч военнослужащих прошли полный курс вакцинации.

Дефицита препарата в Вооружённых Силах нет. Объёмы его поставок позволяют провакцинировать всех военнослужащих, членов их семей и гражданский персонал.

Военнослужащий подразделений Новороссийской гвардейской десантно-штурмовой горной дивизии во время учений на полигоне "Опук" в Крыму. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

О ПАРАДЕ ПОБЕДЫ

Продолжаются тренировки личного состава и техники.

Они проходят с соблюдением строгих мер безопасности.

В местах размещения каждого парадного расчёта развёрнуты медицинские пункты. Подразделения радиационно и химической защиты проводят дезинфекцию территории и техники.

Все участники парада привиты от коронавирусной инфекции и имеют к ней иммунитет.

Требую от всех должностных лиц обеспечить строгое соблюдение мер безопасности, в том числе по недопущению распространения COVID-19.

Для нас главное - сохранить здоровье участников и гостей торжеств.

О КОНТРОЛЬНЫХ ПРОВЕРКАХ

В соответствии с планом подготовки в органах военного управления, соединениях и воинских частях начались контрольные проверки.

Войска вышли на все полигоны для проведения тактических, тактико-специальных и двусторонних учений.

Требую обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.

Разведчики морской пехоты Северного флота во время учений в селе Ловозеро. Фото: Лев Федосеев/ТАСС

О "СОЗВЕЗДИИ"

Обсудим, как выполняются опытно-конструкторской работы «Созвездие-2015» (автоматизированная система управления тактического звена - Вб), Применение этой системы улучшит управление войсками, оружием, разведкой, радиоэлектронной борьбой и связью, техническим и тыловым обеспечением общевойсковых соединений и воинских частей, позволит формировать единые базы данных для управления подчинёнными войсками.

При этом упростится процесс получения, обработки и анализа разведданных. Повысится оперативность доведения приказов и информации об обстановке для успешного решения боевых задач.

О ЖИЛЬЕ ДЛЯ ВОЕННЫХ

Оин из важнейших вопросов - совершенствование жилищного обеспечения военнослужащих.

Для решения этой задачи в Минобороны создано федеральное государственное автономное учреждение «Росжилкомплекс», которое позволит сформировать единую систему управления и распоряжения жилищным фондом. В результате будут обеспечены максимальная эффективность процесса распределения жилья, надлежащая эксплуатация жилищного фонда и оптимизация расходов на его содержание.

Кроме того, для прямой коммуникации с военнослужащими планируется более широко внедрять современные цифровые сервисы, благодаря чему повысится прозрачность услуг по предоставлению жилья.

ОБ АРМЕЙСКИХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИГРАХ

Анализ итогов Армейских международных игр показывает, что они являются эффективной формой совершенствования боевой выучки личного состава. За 6 лет в состязаниях приняли участие около 3 миллионов российских военнослужащих, более 3,5 тысяч из них стали призёрами.

Чтобы максимально использовать полученный опыт, принято решение на базе окружных центров и учебных воинских частей создать специальные подразделения для подготовки экипажей, расчётов и групп.

Предусматривается, что командиры и инструкторы таких подразделений будут назначаться из числа победителей Игр.

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