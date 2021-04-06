"Чудовищная трагедия": даже санитары молчат о реальном состоянии Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Николай Цискаридзе является одним из немногих, кто знает о реальном состоянии Анастасии Заворотнюк, которая более двух лет борется с раком мозга. Близкому другу семьи тяжело смириться с происходящим.

Николай Цискаридзе назвал происходящее с Анастасией Заворотнюк "чудовищной трагедией". Артист балета поблагодарил семью звезды сериала "Моя прекрасная няня" и санитаров, хранящим молчание о реальном положении дел с онкобольной артисткой.

"Я настолько рад, что какие-то детали не всплыли. Слава Богу, нет ничего, к чему люди могут прикопаться. Надо отдать должное Петру Чернышеву и родителям, и даже санитарам! Всем спасибо, что они не поступили так же, как и со многими... Ничего не всплыло", - сказал он в шоу "Новые русские сенсации" на канале НТВ.

В канун своего 50-летия актриса связалась с близким другом Сергеем Майоровым. Заворотнюк, у которой диагностировали глиобластому, пообещала через год дать эксклюзивное интервью и рассказать о своих дальнейших творческих планах.

В свою очередь, семья "прекрасной няни" 4 апреля 2021 года впервые обратилась к лечащим врачам актрисы. Они являются специалистами Европейского медицинского центра - частной столичной клиники. "Мы хотим сказать огромное спасибо людям, которые последние два года совершают настоящие рукотворные чудеса. Алексею Леонидовичу Кривошапкину - он подарил Насте вторую жизнь. И Копосову Павлу Валентиновичу. Низкий поклон", - сообщила семья артистки.

Алексей Леонидович Кривошапкин - ученый-нейрохирург, член-корреспондент РАМН, член-корреспондент РАН. Павел Валентинович Копосов специализируется на диагностике и лечении различных онкологических заболеваний любой сложности. Профессионально осуществляет таргентную терапию и гормонотерапию, химиотерапию.