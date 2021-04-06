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Звезды6 апреля 2021 15:24

Заболевшая коронавирусом Светлана Лобода получила премию «Жара», лежа в кровати, и дистанционно репетирует с детьми из шоу «Голос»

Певица отменяет концерты, не ходит на церемонии и находится на изоляции
Константин ГЛЫБАКонстантин ГЛЫБА
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Как бы не оберегала себя украинская певица Светлана Лобода от вируса, избежать инфекции не удалось.

Как бы не оберегала себя украинская певица Светлана Лобода от вируса, избежать инфекции не удалось.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как бы не оберегала себя украинская певица Светлана Лобода от вируса, избежать инфекции не удалось. Несколько дней назад артистка написала, что слегла с коронавирусом.

- Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID 19 показал положительный результат, - призналась Лобода в инстаграме. -

К сожалению, вирус не щадит никого и, даже предпринимая беспрецедентные меры безопасности, я оказалась в числе заболевших. Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации - перенести концерт на 24 апреля (выступление должно было пройти в Барвихе — Авт.).

Фото: Максим ЛИ

Обычно в преддверии важного концерта такие новости выглядят...скажем так, подозрительно. С одной стороны, такими вещами не шутят. С другой, известны случаи, когда очень большие звезды эстрады инсценировали крайне серьезные проблемы, связанные со здоровьем (и даже рождением детей), чтобы избежать определенных репутационных потерь. Например, дурной славы об отмене концерта из-за непроданных билетов.

Подозревать в этом сверхуспешную Светлану Лободу было бы, наверно, глупо. Тем более, что певица регулярно выкладывает фото (нет, не тестов) из кровати — подтверждающие, что она болеет.

Фото: Максим ЛИ

И даже музыкальную премию «Жара» певице прислали на дом.

— Мне очень жаль, что мы не смогли показать номер, который так долго готовили для вас, но уверена, что впереди нас ждут самые яркие премьеры и незабываемые встречи, — извинилась в инстаграме Лобода перед посетителями церемонии.

Параллельно Светлана готовит детей к финалу шоу «Голос». Выпуски поединков, что сейчас идут в эфире Первого канала, были записаны заранее — кстати, их репетировали тоже удаленно. А теперь Лобода помогает подопечным подготовиться к самой главной битве, которая состоится через несколько недель (после поединков и утешительного тура) по зуму. Сразу после карантина артистка вернется в строй — как раз, когда вокальный проект войдет в фазу прямых эфиров.

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