Дал бог зайку: Отцов обязали оплачивать женщинам беременность и роды

Отцов обязали оплачивать женщинам беременность и роды Фото: Shutterstock

Губернатор американского штата Юта подписал новый закон, который вряд ли придется по вкусу многим мужчинам. Согласно документу, биологические отцы должны будут оплачивать половину расходов на ведение беременности и роды своих детей, а также иные медицинские процедуры, включая аборты.

Закон, принятый под эгидой республиканцев, изначально разрабатывался в качестве одной из мер против преждевременной прерывания беременности, и, по оценке губернатора Бродил Браммера, должен повысить ответственность для «мужчин, которые приносят новую жизнь в наш мир».

Однако, отцы не должны будут оплачивать стоимость абортов в том случае, если не знали о том, что женщина хочет его сделать, а также в случае изнасилования и прерывания беременности по медицинским показаниям.

Если не получается установить, кто является настоящим отцом, то сомневающийся в своей причастности к происходящему мужчина освобождается от оплат расходов до того момента, как можно будет это сделать.

Сам документ прошел обе палаты местного законодательного собрания, но в нижней палате представители демпартии голосовали против него. Некоторые эксперты сомневаются в эффективности принятых мер, ведь, судя по всему, получить деньги будет непросто, в особенности в случае, если будущая мать сбежала от домашнего насилия со стороны мужа.

Юта стала первым штатом в США, который официально обязал будущих отцов оплачивать расходы на ведение беременности, правда частично подобные меры введены уже и в Нью-Йорке и Висконсине. До этого в штате матери также могли получить деньги за медицинские услуги со своих партнеров, но для этого требовалось идти в суд, в связи с чем немногие решались на такой шаг. Отметим, что больше половины населения Юты составляют мормоны — последователи так называемой Церкви Иисуса Христа, ориентированные во многом на традиции и семейные ценности. В частности, в общинах мормонов под строжайшим запретом алкоголь и сексуальные связи до брака.