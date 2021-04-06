«Не надо полагаться на авось!»: Мишустин призвал россиян не допустить третьей волны пандемии и быстрее сделать прививку

В пункте вакцинации от коронавируса. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Коронавирус не отступил. Сейчас самое время сделать прививку. Это самый надежный способ защитить себя! - с таким обращением к россиянам выступил премьер Михаил Мишустин во вторник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как отметил Мишустин, ситуация с коронавирусом в России остается стабильной несколько недель подряд в том время, как в других странах уже объявлено о начале третьей волны пандемии и введен локдаун.

- Ряд экспертов предупреждают о возможных рисках ухудшения ситуации, в том числе и в России. Важно не допустить такого сценария в нашей стране. Необходимо оперативно принимать меры, чтобы обезопасить граждан от этой инфекции, реагировать незамедлительно и наращивать темпы вакцинации, - заявил Мишустин.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер поручил Минздраву оперативно реагировать на сообщения о нехватки вакцины от коронавируса в регионах.

- Невозможно предугадать течение болезни. Те, кто заболел, потом в больнице признавал, что зря не сделал прививку. Лучше вовремя привиться, чем потом лечить коронавирус и его последствия. Не надо полагаться на авось! - внушал на совещании Мишустин.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуацию с коронавирусом в России нельзя считать стабильной. Если какое-то время назад уровень заболеваемости снижался на 10-12 процентов в неделю, то за последнюю неделю он снизился всего на 3 процента. Как заявила Попова, некоторые регионы преждевременно сняли ограничения. Так, в 18 регионах, снявших ограничения для лиц старше 65 лет, отмечен рост заболеваемости именно этой возрастной группы. Самый высокий уровень заболеваемости, превышающий среднероссийский, отмечен в Псковской, Мурманской, Тамбовской, Воронежской областях, Карелии и Калмыкии.

Попова также рассказала о новых штаммах коронавируса. По ее словам, в России выявили 103 случая заражения британским штаммом коронавируса и 10 - африканским. Все они были привезены из других стран. Внутри России эти штаммы пока не распространяются.

- Из разных стран их привозят, но только из Турции ввезены оба варианта - британский и африканский. Разными людьми и в разное время, - сообщила Попова.

По ее словам, Роспотребнадзор держит на особом контроле ситуацию с коронавирусом в Турции из-за большого количества россиян, отправившихся туда на отдых.

- В Турции зафиксировано резкое осложнение ситуации, с середины марта там отмечен рост числа зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции на более чем 40%. Это взрывной рост, - отметила Попова.

- Важно продолжить исследование новых штаммов и не допустить их распространения, - отметил Мишустин и поручил своему заместителю Татьяне Голиковой до конца недели разработать дополнительные меры по защите россиян от коронавируса.