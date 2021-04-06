«Разбюрократились»: Глава «РЖД» доложил Путину о развитии железнодорожного транспорта

Белозеров представил президенту доклад. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Год был необычный, - начал во вторник, 6 апреля, в Кремле свой доклад президенту глава «РЖД» Олег Белозеров. - Мы ожидали сложных результатов, но погрузка снизилась всего на 2,7 процента, а тарифный грузооборот снизился еще чуть меньше – на 2,2 процента.

Основной вопрос - как удалось так сработать - главный железнодорожник страны задал себе сам, и ответил на него подробно, по пунктам...

- Первое. Мы приняли 70 адресных решений по снижению тарифов, больше 20 миллиардов наши грузоотправители смогли сэкономить.

Второе. Применили цифровую логистику: практически 80 процентов наших документов оформляется сейчас в электронном виде, и в прошлом году не нужно было к нам приходить, а можно было оформлять практически из дома достаточно быстро.

- Разбюрократились, - тут же поставил оценку «РЖД» Путин.

- Да, мы постарались, - не стал отрицать начальник железных дорог. - Мы видим, какой замечательный результат это дает.

- Третье. В прошлом году, - продолжал Белозеров, - мы обратили внимание, у нас универсальность была следующая: был полувагон наш любимый, куда мы обычно засыпали песок, уголь…

- А можно туда контейнеры ставить, когда назад едут? - поинтересовался президент.

- Эта дискуссия открыта, мы обсуждаем, - пояснил Белозеров. - Вы задаете очень профессиональный вопрос, мы с коллегами стараемся на него сейчас ответить.

- В советское время так делали, - напомнил президент. - Порожняк-то гонять зачем?

- Мы сейчас обсуждаем на площадке правительства, - продолжил глава «РЖД». - Я думаю, что мы этот вопрос доведем до конца. При этом количество контейнеров в перевозке достигло рекордных значений – 5800, абсолютный рекорд.

В общем, рост эффективности «РЖД» заметен невооруженным глазом. И это - за счёт инвестиций, пожалуй, самых крупных с момента основания компании - свыше 700 миллиардов рублей. Отсюда - новые локомотивы, вагоны, тысячи километров обновлённых путей.

- «РЖД» обновляет пассажирские составы - в прошлом году закуплено свыше тысячи новых выгонов, - рассказал Белозеров. - В результате, например, на Сахалине подвижной состав обновлен полностью.

- В основном кто производитель?

- Тверской вагоностроительный завод, прежде всего, - ответил президенту Белозеров. - Мы обновили наш уникальный поезд - маршрут «Москва -Владивосток». 210 новых вагонов теперь ходят.

- Они качественными становятся - вагоны, удобные для пассажиров, - заметил Путин.

- Очень. Более того, мы проводили переговоры с французскими коллегами. У них был приоритет на высокоскоростные, скоростные дневные перевозки, а сейчас восстанавливают ночные, и здесь есть преимущество у тверских вагоностроителей. (То есть, похоже, наши вагоны будут поставлять и во Францию. - А.Г.)

Разумеется, заговорили и о «РЖД»-туризме. Самый «активный» маршрут здесь -

из Москвы в Петербург и обратно.

- На Север возите? - задал вопрос Путин.

- Возим по всей стране, Владимир Владимирович. Это и маршрут «Величие Севера» (пять дней в пути), и Карелия, Архангельск, Вологодская область, Шерегеш (Кузбасс), Хибины, Хвалынск (Саратовская область), Абзаково (Башкортостан). Новые туристические поезда в выходные дни – это три дня – тоже предоставляем, сейчас пользуются огромной популярностью. Что актуально в преддверии лета - туристические спецпоезда ходят и на юге России. Например, из Туапсе в Гагры.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Строим путь железный. А, короче, - БАМ!»

... А самые важные вопросы Владимир Путин решал оперативно - прямо во время встречи (тем более, что ее полностью показывали по ТВ.)

Когда Олег Белозеров рассказал, что на второй этап расширения Восточного полигона будет выделено 720 миллиардов рублей, президент распорядился:

- Надо внимательно следить за ценами на строительство, самым внимательным образом. Я соответствующее поручение выдам ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и вас прошу за этим следить".

Почему, кстати, такое значение придаётся именно этому проекту? Основная цель второго этапа развития Восточного полигона - увеличение пропускной и провозной способности БАМа и Транссиба - до 180 миллионов тонн в 2024 году.

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Пресс-секретарь президента ответил на вопросы обозревателя KP.RU Александра Гамова (подробности)