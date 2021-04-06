«Единые меры поддержки»: «Единая Россия» предлагает ввести прозрачные критерии оценки многодетности по всей стране

Необходимость подтверждать свой статус для получения льгот - одна из ключевых проблем, с которой сегодня сталкиваются многодетные семьи. В связи с этим «Единая Россия» предлагает установить федеральный статус многодетных – он может подтверждаться удостоверением, действительным на территории всей страны, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом стало известно 6 апреля во время широкого экспертного обсуждение мер поддержки многодетных семей, организованного «Единой России». Участники дискуссии выступили с инициативами по изменению федерального законодательства и расширению действующих программ поддержки семей с детьми. Партия доработает их и направит в федеральное правительство.

Эксперты отметили, что сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи многодетных семей существенно различается от региона к региону. Например, в половине областей страны предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует.

«Это создает неравные условия. В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания», - уверен Андрей Турчак.

Необходимы и единые критерии отнесения семьи к многодетным – их надо прописать в федеральном законодательстве. Эту позицию разделяет и уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определение критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. Это лишает возможности к системному подходу в этом вопросе. Конечно, это неприемлемо», - отмечает Анна Кузнецова.

Важную роль в предоставлении мер поддержки многодетным играет и фактор улучшения жилищных условий. Этому может способствовать снижение первоначального взноса по «Семейной ипотеке» до 10%.

«Также необходимо распространить действие программы и на вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и небольших городах с населением до 50 тысяч человек», – предложил руководитель рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовский.

При этом единственное жилье многодетных необходимо защитить от взыскания за долги. В этой связи «Единая Россия» обратится к Центробанку с предложением рекомендовать банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022 года не забирать такое жилье.

Действенной мерой поддержки многодетных может стать льготное автокредитование – особенно для семей, где более трех детей, считают в партии. Участники дискуссии предложили расширить госпрограмму «Семейный автомобиль» для многодетных – снизить процентную ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным. А для семей, где воспитываются шесть и более детей – продумать льготные условия на приобретение микроавтобусов.