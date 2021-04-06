Андрей Кончаловский: «Фильмы Навального - политический акт, они никак не могут рассматриваться как произведения киноискусства!»

Режиссер Андрей Кончаловский Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скандал вокруг национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» произошел три недели назад, когда был оглашен список номинантов по итогам 2020 года. Сразу было объявлено, что в категории «Событие года» приз получат «Алексей Навальный и его творческий коллектив за серию новаторских документальных фильмов-расследований». Это мгновенно вызвало разногласия между экспертным советом премии (который, собственно, и решил присудить награду Навальному) и руководством Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России. В результате последняя вышла из числа учредителей премии.

Вскоре эту ситуацию крайне эмоционально прокомментировал Никита Михалков. В интервью «Собеседнику» он сказал: «Понимаете, ки-но-кри-тик — он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссёром, если режиссёр Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даёте приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и всё».

Церемония вручения премии «Белый слон» должна состояться 10 апреля. За четыре дня до этого стало известно, что Андрей Кончаловский не хочет, чтобы его фильм «Дорогие товарищи!» вообще входил в число номинантов. (А он был выдвинут в шести ключевых категориях - «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая актриса», «Лучшая операторская работа», «Лучшая работа художника»…) Кончаловского смутило соседство с проектами Навального. Приводим его заявление полностью:

«С сожалением вынужден сообщить, что я принял нелегкое для себя решение и прошу снять мой фильм «Дорогие товарищи!» с номинации на Национальную премию кинокритики и кинопрессы за 2020 год.

Я благодарен Экспертному совету за высокую оценку картины и ее выдвижение на премию в шести номинациях. Эта премия является для меня одной из самых важных в российском кинематографе, так как означает признание художественной ценности фильма со стороны профессионального сообщества — киноведов и кинокритиков, которые судят о фильме с позиций искусства.

В связи с этим — два слова о природе искусства. Художник делится своими чувствами. Не мыслями — потому что мыслями делится философ, не идеями — потому что идеями делятся политики. Художник создает образы, которые должны сообщить чувства и уже потом вызвать идеи, мысли о сути жизни, об этических целях и в результате — о прекрасном. В этом для меня и заключается высший смысл искусства. Я, как могу, пытаюсь быть верным этому высшему смыслу.

Поэтому мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории «Событие года» стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете «Комсомольская правда» получила премию по литературе.

Сожалею, но ошибка Экспертного совета лишила нас в этом году возможности объективной оценки искусства кинематографа в рамках профессионального сообщества».