Кукла Барби Татьяна Тузова: «Семья, которая снимает TikTok с Вячеславом Зайцевым, украла у моего мужа машину Lincoln»

Певица Татьяна Тузова, называющая себя Русской Барби, рассказала «КП», что ролики записывает семья Гарафутдиновых, которая три года назад выманила у ее мужа около 10 млн рублей и украла машину Lincoln.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Модельер Вячеслав Зайцев в свои 83 года стал героем TikTok. Авторы роликов хотели позабавить публику, но эффект оказался противоположным - поклонники известного на весь мир дизайнера назвали это кощунством. Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона и передвигается на инвалидном кресле, а вокруг него танцуют неизвестные люди. Певица Татьяна Тузова, называющая себя Русской Барби, рассказала «КП», что ролики записывает семья Гарафутдиновых, которая три года назад выманила у ее мужа около 10 млн рублей и украла машину Lincoln.
Семья Гарафутдиновых последние полгода регулярно публикует в своих аккаунтах ролики с Вячеславом Зайцевым.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Семья Гарафутдиновых последние полгода регулярно публикует в своих аккаунтах ролики с Вячеславом Зайцевым. То они пьют вместе чай, то рассматривают ткани, рассуждают о жизни. Руководит процессом Галина Гарафутдинова, периодически в кадре появляются еще ее взрослые дети – Лучана и Тимур. Все трое явно желают славы и денег. Галина участвовала в многочисленных телешоу, в том числе в проекте «Моя свекровь – монстр», Тимур – экс-участник «Дома-2», строит карьеру музыканта и даже успел записать дуэт с Иосифом Кобзоном, а Лучана – тоже поет, как умеет. Как это семейство оказалось в доме Вячеслава Зайцева – загадка. Они себя сами называют «членами семьи», а в окружении говорят – «друзья».
- Кто эта Галина? Сиделка? Если так, то почему издевается над Зайцевым и показываете его в неприглядном виде, в том числе, как он спускается на электрическом кране для инвалидов? – возмущаются подписчики.
- Сколько роликов, на них маэстро молчит, тараторит только эта некая Галина. Она же пиарится на его имени, - пишут под роликам.
Сама же Галина Гарафутдинова не обращает внимание на комментарии и продолжает снимать новые ролики. В очередном она объявила, что занялась благотворительностью для детей-инвалидов и «талисманом» станет Вячеслав Зайцев. Тем временем ее сын Тимур выставляет фотографии в инстаграме на фоне белоснежного дома дизайнера.
У Тимура была проблема с позвоночником, Олег его лечил.
Фото: Личный архив
Три года назад семья Гарафутдиновы пришли на прием к доктору Олегу Шадскому (ныне муж певицы Татьяны Тузовой). У сына Тимура была проблема с позвоночником, Олег его лечил. Потом стали дружить семьями, проводить ужины дома у Шадского. Кукла Барби Татьяна Тузова говорит, что изначально не подозревала, что Гарафутдиновы аферисты.
- Мы еще тогда были не женаты с Олегом. Галина Гарафутдинова уже втерлась в доверие и всегда говорила Олегу, что я не такая. Была против меня. И хотела сосватать ему свою дочь Лучану. Но потом мы с Олегом поженились, и Галина с Тимуром стали якобы помогать мне в продвижении – статьи в журнале, предлагали помочь с интервью на телеканалах, снять клипы. Галина считала себя продюсером. Цены космические называли. Я потом проверяла, оказывалось, что какие-то издания были готовы бесплатно обо мне написать, а Тимур хотел поиметь деньги. Вот такие «друзья», - рассказывает «КП» певица Татьяна Тузова.
Три года назад семья Гарафутдиновы пришли на прием к доктору Олегу Шадскому
Фото: Личный архив
Но «дружба» продолжалась, семья Гарафутдиновых постоянно крутилась в доме Шадского, приезжали на праздники и частенько говорили о проблемах с деньгами. Олег Шадский, по словам Татьяны Тузовой, подкидывал немалые суммы на развитие Тимура – от 10 000 до 200 000 рублей, подарил Лучане песню на День рождения.
- Так получилось, что муж купил мне песню и Лучане. А Лучана хитрая и выбрала мою песню, потому что эта была дороже и поинтереснее. Она просто забрала минусовку и поет эту песню, - рассказывает Татьяна Тузова.
«Дружба» между семьями пропала, когда Олег Шадский решил продать черную машину Lincoln за 1,5 млн рублей. Тимур Гарафутдинов вызвался купить авто, тем более уже видел ее неоднократно.
- Муж с Тимуром в 2018 году договорились о продаже, выплатить сумму он обещал в течении года, а в этот период мог управлять автомобилем без права его переоформления, продажи и иных прав. Муж дал ему один комплект ключей и свидетельство о регистрации. Все тянулось, денег не было и не было. Через время Тимур переоформил машину на себя и перестал отвечать. Следовательно, Гарафутдинов украл машину у моего мужа. Нам пришлось пойти в полицию, в суд. Тут еще эта пандемия, суды не работали, до сих пор судимся, а Тимур выставляет фото в инстаграме с нашей машиной на фоне загородного дома Вячеслава Зайцева. Мама с Лучаной тоже снимают ролики в нашем авто, - рассказывает Татьяна Тузова.
Переписка Тимура Гарафутдинова и Олега Шадского
- Сколько в общей сложности вы отдали денег семейству Гарафутдиновых?
- Около 10 млн рублей и машину, которую мы им не дарили.
- Когда вы последний раз виделись с Гарафутдиновыми?
- Вчера на съемках телепередачи о Вячеславе Зайцеве. Они не знали, что я буду тоже участвовать в этой программе. Когда сказали, что сейчас войдет в студию Татьяна Тузова, то Галине сразу стало плохо во время эфира, у Тимура началась трясучка, он стал себя вести, как дурачок. Они выбежали из студии. Мы встретились с ними как раз в коридоре.
«Дружба» между семьями пропала, когда Олег Шадский решил продать черную машину Lincoln за 1,5 млн рублей.
Фото: Личный архив
- Что сказала Галина, когда вас увидела?
- Я еще ничего не сказала. Она увидела у меня в руках документы на машину и сказала: «Мразь. Зачем вы ее сюда позвали? Пошла вон». Редакторы программы целый час уговаривали Гарафутдиновых вернуться на съемку и доказать свою невиновность, но как они это сделают, если у меня все документы на машину?
Татьяна Тузова рассказала, что они с мужем наняли юристов и собирают всю доказательную базу, что Тимур Гарафутдинов украл у них машину.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Татьяна Тузова рассказала, что они с мужем наняли юристов и собирают всю доказательную базу, что Тимур Гарафутдинов украл у них машину.
- Они хотели провернуть, что форма дарения была совершена устно. Но если стоимость дара превышает 3000 рублей, то договор дарения должен быть в письменном виде. А никаких бумаг не было. И смена владельца авто должна регистрироваться по документам, а не со слов. Как мы могли вообще общаться с этими людьми? И сейчас они крутятся у Зайцева по той же схеме, - удивляется Татьяна Тузова.
- Почему Егор Зайцев (сын) не выгонит этих людей из дома отца? Вы общались с ним?
- Он пытается это делать. Сами они не отлипают от дизайнера. Поэтому Егор ходит на передачи, привлекает СМИ. Полицию вызывал, те говорят, что факта кражи не было. А просто выгнать людей, которые снимают TikTok, нет такого закона.
Тимур выставляет фото в инстаграме с машиной Шадского на фоне загородного дома Вячеслава Зайцева.
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- Вы сами лично знаете Вячеслава Зайцева?
- Общались только через помощников, он мне шил концертное платье, в котором я как раз пришла на ту самую программу, чтобы рассказать правду о Гарафутдиновых.
Шадский и Гарафутдиновы дружили семьями
Фото: Личный архив
Кстати
Прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о возможных нарушениях имущественных прав Вячеслава Зайцева.
- Прокуратура Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказала Людмила Нефедова, начальник пресс-службы Прокуратуры Москвы.