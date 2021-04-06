Кукла Барби Татьяна Тузова: «Семья, которая снимает TikTok с Вячеславом Зайцевым, украла у моего мужа машину Lincoln»

Певица Татьяна Тузова, называющая себя Русской Барби, рассказала «КП», что ролики записывает семья Гарафутдиновых, которая три года назад выманила у ее мужа около 10 млн рублей и украла машину Lincoln. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Модельер Вячеслав Зайцев в свои 83 года стал героем TikTok. Авторы роликов хотели позабавить публику, но эффект оказался противоположным - поклонники известного на весь мир дизайнера назвали это кощунством. Вячеслав Зайцев страдает болезнью Паркинсона и передвигается на инвалидном кресле, а вокруг него танцуют неизвестные люди. Певица Татьяна Тузова, называющая себя Русской Барби, рассказала «КП», что ролики записывает семья Гарафутдиновых, которая три года назад выманила у ее мужа около 10 млн рублей и украла машину Lincoln.

Семья Гарафутдиновых последние полгода регулярно публикует в своих аккаунтах ролики с Вячеславом Зайцевым. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сиделка или мошенница?

Семья Гарафутдиновых последние полгода регулярно публикует в своих аккаунтах ролики с Вячеславом Зайцевым. То они пьют вместе чай, то рассматривают ткани, рассуждают о жизни. Руководит процессом Галина Гарафутдинова, периодически в кадре появляются еще ее взрослые дети – Лучана и Тимур. Все трое явно желают славы и денег. Галина участвовала в многочисленных телешоу, в том числе в проекте «Моя свекровь – монстр», Тимур – экс-участник «Дома-2», строит карьеру музыканта и даже успел записать дуэт с Иосифом Кобзоном, а Лучана – тоже поет, как умеет. Как это семейство оказалось в доме Вячеслава Зайцева – загадка. Они себя сами называют «членами семьи», а в окружении говорят – «друзья».

- Кто эта Галина? Сиделка? Если так, то почему издевается над Зайцевым и показываете его в неприглядном виде, в том числе, как он спускается на электрическом кране для инвалидов? – возмущаются подписчики.

- Сколько роликов, на них маэстро молчит, тараторит только эта некая Галина. Она же пиарится на его имени, - пишут под роликам.

Сама же Галина Гарафутдинова не обращает внимание на комментарии и продолжает снимать новые ролики. В очередном она объявила, что занялась благотворительностью для детей-инвалидов и «талисманом» станет Вячеслав Зайцев. Тем временем ее сын Тимур выставляет фотографии в инстаграме на фоне белоснежного дома дизайнера.

У Тимура была проблема с позвоночником, Олег его лечил. Фото: Личный архив

«Дружили» и хотели сосватать дочку

Три года назад семья Гарафутдиновы пришли на прием к доктору Олегу Шадскому (ныне муж певицы Татьяны Тузовой). У сына Тимура была проблема с позвоночником, Олег его лечил. Потом стали дружить семьями, проводить ужины дома у Шадского. Кукла Барби Татьяна Тузова говорит, что изначально не подозревала, что Гарафутдиновы аферисты.

- Мы еще тогда были не женаты с Олегом. Галина Гарафутдинова уже втерлась в доверие и всегда говорила Олегу, что я не такая. Была против меня. И хотела сосватать ему свою дочь Лучану. Но потом мы с Олегом поженились, и Галина с Тимуром стали якобы помогать мне в продвижении – статьи в журнале, предлагали помочь с интервью на телеканалах, снять клипы. Галина считала себя продюсером. Цены космические называли. Я потом проверяла, оказывалось, что какие-то издания были готовы бесплатно обо мне написать, а Тимур хотел поиметь деньги. Вот такие «друзья», - рассказывает «КП» певица Татьяна Тузова.

Три года назад семья Гарафутдиновы пришли на прием к доктору Олегу Шадскому Фото: Личный архив

Но «дружба» продолжалась, семья Гарафутдиновых постоянно крутилась в доме Шадского, приезжали на праздники и частенько говорили о проблемах с деньгами. Олег Шадский, по словам Татьяны Тузовой, подкидывал немалые суммы на развитие Тимура – от 10 000 до 200 000 рублей, подарил Лучане песню на День рождения.

- Так получилось, что муж купил мне песню и Лучане. А Лучана хитрая и выбрала мою песню, потому что эта была дороже и поинтереснее. Она просто забрала минусовку и поет эту песню, - рассказывает Татьяна Тузова.

Обещал выкупить машину, но просто украл

«Дружба» между семьями пропала, когда Олег Шадский решил продать черную машину Lincoln за 1,5 млн рублей. Тимур Гарафутдинов вызвался купить авто, тем более уже видел ее неоднократно.

- Муж с Тимуром в 2018 году договорились о продаже, выплатить сумму он обещал в течении года, а в этот период мог управлять автомобилем без права его переоформления, продажи и иных прав. Муж дал ему один комплект ключей и свидетельство о регистрации. Все тянулось, денег не было и не было. Через время Тимур переоформил машину на себя и перестал отвечать. Следовательно, Гарафутдинов украл машину у моего мужа. Нам пришлось пойти в полицию, в суд. Тут еще эта пандемия, суды не работали, до сих пор судимся, а Тимур выставляет фото в инстаграме с нашей машиной на фоне загородного дома Вячеслава Зайцева. Мама с Лучаной тоже снимают ролики в нашем авто, - рассказывает Татьяна Тузова.

Переписка Тимура Гарафутдинова и Олега Шадского

- Сколько в общей сложности вы отдали денег семейству Гарафутдиновых?

- Около 10 млн рублей и машину, которую мы им не дарили.

- Когда вы последний раз виделись с Гарафутдиновыми?

- Вчера на съемках телепередачи о Вячеславе Зайцеве. Они не знали, что я буду тоже участвовать в этой программе. Когда сказали, что сейчас войдет в студию Татьяна Тузова, то Галине сразу стало плохо во время эфира, у Тимура началась трясучка, он стал себя вести, как дурачок. Они выбежали из студии. Мы встретились с ними как раз в коридоре.

«Дружба» между семьями пропала, когда Олег Шадский решил продать черную машину Lincoln за 1,5 млн рублей. Фото: Личный архив

- Что сказала Галина, когда вас увидела?

- Я еще ничего не сказала. Она увидела у меня в руках документы на машину и сказала: «Мразь. Зачем вы ее сюда позвали? Пошла вон». Редакторы программы целый час уговаривали Гарафутдиновых вернуться на съемку и доказать свою невиновность, но как они это сделают, если у меня все документы на машину?

Татьяна Тузова рассказала, что они с мужем наняли юристов и собирают всю доказательную базу, что Тимур Гарафутдинов украл у них машину. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Выгнать чужих из дома нельзя

Татьяна Тузова рассказала, что они с мужем наняли юристов и собирают всю доказательную базу, что Тимур Гарафутдинов украл у них машину.

- Они хотели провернуть, что форма дарения была совершена устно. Но если стоимость дара превышает 3000 рублей, то договор дарения должен быть в письменном виде. А никаких бумаг не было. И смена владельца авто должна регистрироваться по документам, а не со слов. Как мы могли вообще общаться с этими людьми? И сейчас они крутятся у Зайцева по той же схеме, - удивляется Татьяна Тузова.

- Почему Егор Зайцев (сын) не выгонит этих людей из дома отца? Вы общались с ним?

- Он пытается это делать. Сами они не отлипают от дизайнера. Поэтому Егор ходит на передачи, привлекает СМИ. Полицию вызывал, те говорят, что факта кражи не было. А просто выгнать людей, которые снимают TikTok, нет такого закона.

Тимур выставляет фото в инстаграме с машиной Шадского на фоне загородного дома Вячеслава Зайцева. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Вы сами лично знаете Вячеслава Зайцева?

- Общались только через помощников, он мне шил концертное платье, в котором я как раз пришла на ту самую программу, чтобы рассказать правду о Гарафутдиновых.

Шадский и Гарафутдиновы дружили семьями Фото: Личный архив

Кстати

Прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о возможных нарушениях имущественных прав Вячеслава Зайцева.

- Прокуратура Москвы организовала проверку информации о возможных нарушениях жилищных и имущественных прав известного российского модельера. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - рассказала Людмила Нефедова, начальник пресс-службы Прокуратуры Москвы.