«Сильного всплеска заболеваемости COVID-19 этой весной в России не будет»: перспективы третьей волны ковида оценил известный врач-инфекционист

Важно не допустить третью волну ковида в России. Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 6 апреля, на заседании совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр Михаил Мишустин выступил с предупреждением: нам важно не допустить третью волну ковида в России. Тем временем в Европе и многих других странах очередная вспышка COVID-19 уже бушует вовсю. Насколько велика вероятность, что эта волна все-таки докатится до нас? Перспективы оценил известный врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.

- Сейчас мы находимся в состоянии покоя, нет никаких тревожных известий, и самое главное, чего мы ждем - продолжение снижения заболеваемости, - заявил эксперт. - Количество заражений в России держится на постоянном уровне, и это уже хорошо. Потому что вокруг во многих странах наблюдается значительный подъем заболеваемости. Некоторые говорят о так называемой третьей волне.

Появляются новые более заразные штаммы из Великобритании, Южной Африки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С другой стороны, и за границей ситуация постепенно выравнивается, напоминает профессор Малышев. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что уже через две недели начнут отменять многие карантинные меры. О похожих планах говорит и президент США Джо Байден.

В России серьезного всплеска заболеваемости этой весной все-таки не будет, считает доктор Малышев. Такую уверенность, по его словам, дают нынешние стабильные цифры заражений.

- Однако расслабляться нельзя, появляются новые более заразные штаммы из Великобритании, Южной Африки, - предупреждает врач. Чаще всего они проникают в страну, когда массово открываются границы, авиаперелеты, идет активный обмен путешественниками и завоз «обновленной» инфекции из-за рубежа. «Так что мы должны продолжать соблюдать все существующие меры - держать дистанцию, носить маски в людных местах и, конечно, же активнее вакцинироваться», - подчеркнул Малышев.

Чтобы избежать третьей волны, нужно активнее вакцинироваться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последнее на сегодня получается менее эффективно, чем хотелось бы. «В Москве сейчас много пунктов, где можно привиться - как в поликлиниках, так и в различных общественных зданиях. Но если туда придешь, то увидишь, что люди идут зачастую жидкой цепочкой», - посетовал эксперт. Он оценил, как идет выработка коллективного иммунитета в столице:

- Около 54% имеют иммунитет, поскольку переболели в той или иной форме. Если добавить тех, кто уже вакцинировался или готов сделать это в ближайшее время, около 20%, то мы подойдем к той самой цифре необходимого коллективного иммунитета (60-70%. - Ред.), - пояснил бывший главный инфекционист Москвы.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказал предположение, что уже в августе мы сможем спокойно снимать маски в общественных местах и ходить «с открытым забралом».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Немецкие врачи заявили о первом в мире случае, когда вакцинированный стал суперраспространителем ковида

Насколько часто могут встречаться такие ситуации, почему они происходят и как снизить риски, выяснила «КП» (подробности)