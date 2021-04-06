Кристина Асмус призналась, чем ее заразил Гарик Харламов

Актриса Кристина Асмус Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кристина Асмус рассказала о последствиях семейной жизни с Гариком Харламовым. Как известно, актер страдает аэрофобией. Теперь и звезда "Интернов" тоже начала бояться перелетов.

Кристина Асмус заявила, чем заразил ее Гарик Харламов за восемь лет совместной жизни. "Я летала всегда очень много и на чем угодно, но Гарик "заразил" меня аэрофобией". Летаю, конечно, но нечасто", - пожаловалась 32-летняя актриса.

Она отметила, что предпочитает передвигаться на гастролях в основном на поездах. И лишь изредка соглашается на самолет.

Общаясь с фанатами, актриса также раскрыла некоторые подробности личной жизни. Она намекнула, что место Харламова уже занято другим. Интимная сторона "присутствует в моей жизни", - огорошила она признанием, добавив к своему комментарию смайлики.

Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в октябре 2020 года. После разрыва супруги продолжают вместе воспитывать дочку Анастасию. Однако, как рассказывала актриса, Гарик сильно обижен на нее. Сам шоумен признавался, что прикладывал большие усилия, чтобы сохранить семью ради ребенка. После развода родителей девочка осталась жить с матерью, но отец регулярно общается с ребенком.

К слову, актеры почти год делали вид, что они семья. Ведь о разводе они каждый в своем блоге объявили 22 июня 2020 года. Более того, Харламов и Асмус поддерживают после развода видимость дружбы - встречаются на семейных праздниках и часто проводят время втроем с дочкой для красивой фотографии. Какого рода претензии к экс-супруге остались у резидента Comedy Club, не известно.